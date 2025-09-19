Русская линия
Сводка новостей от 19 сентября 2025

Украинский суд заочно арестовал протодиакона Вадима Новинского
Известный православный бизнесмен и ктитор УПЦ обвиняется в «госизмене» и «разжигании религиозной вражды», так как был «куратором РПЦ в Украине», а также поддерживал связь со Святейшим Патриархом Кириллом…

Блаженнейший Митрополит Онуфрий и протодиакон Вадим Новинский15 сентября 2025 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего народного депутата Украины, известного православного бизнесмена и ктитора Украинской Православной Церкви протодиакона Вадима Новинского. Отца Вадима обвиняют в «государственной измене» и «разжигании религиозной вражды», что может повлечь за собой экстрадицию и лишение свободы на срок до 15 лет, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно сообщению пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР), Вадим Новинский назван «куратором РПЦ в Украине». По данным следствия, он «с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, ещё с 2014 года продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в постах на собственном сайте и в социальных сетях».

В ГБР утверждают, что «пророссийский депутат выполнял указания главы русской православной церкви патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), длительное время поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении». Также ведомство заявляет, что отец Вадим «систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды».

Вина о. Вадима Новинского, по информации ГБР, «была доказана» на основании «комплексных судебных психолого-лингвистических экспертиз». Максимальное наказание по предъявленным обвинениям составляет до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. В настоящее время Вадим Новинский находится за пределами Украины.

Завершился визит Святейшего Патриарха Кирилла в Казахстан
Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду, что Господь ещё доведёт ему посетить «эти замечательные края»...

Иерей Федор Лукьянов: «Не нужно мешать регионам России вводить государственное регулирование сферы абортов»
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи осудил попытки некоторых депутатов мешать регионам наводить порядок в сфере демографии...

В Москве пройдёт благотворительный концерт в поддержку пострадавших мирных жителей на Донбассе
Акция пройдёт при участии Синодального отдела по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии...

И пономарь, и владыка в земле равны
Сегодня православные христиане отмечают День пономаря...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем знаменитого юродивого Ивана Яковлевича Корейшу...

