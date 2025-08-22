Митрополит Запорожский Лука: «Любая попытка посмеяться над Церковью, Её святыми и реликвиями, обернётся судом прежде всего над теми, кто дерзнул поднять руку на святыню»

Правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ митрополит Запорожский Лука опубликовал в своём Телеграм-канале Лекарь. zp-m.Luke комментарий с характерным название «Инновации ада в сердце Лавры», в котором высказался о вопиющей ситуации, развернувшейся вокруг мощей преподобных Печерских отцов. Ниже мы приводит текст владыки Луки целиком:

«Современные нехристи называют это «созиданием», «инновациями» и «духовностью», а на деле — вершится кощунство с мощами преподобных Киево-Печерских угодников Божиих. Большевики хотя бы честно заявляли: «мы безбожники» и открыто вели борьбу с Церковью. Они разрушали храмы и глумились над святынями, не скрывая своей ненависти к Христу. Но нынешние нечестивцы — прикрываются словами о «вере в Бога», изображают себя верующими, а на деле поступают хуже их идейных учителей, потому что лицемерят и пытаются узаконить святотатство.

В последнем интервью руководитель заповедника заявляет, что они «созидают новое на благо страны». Но может ли кощунство иметь созидательную силу? Нет! Всё, что строится на попрании святыни, неизбежно рушится. На костях святых нельзя воздвигнуть храм новой жизни — выйдет лишь окрашенный гроб, обёрнутый словами о «развитии», который снаружи кажется красивым, а внутри полон всякой нечистоты (см. Мф. 23:27).

Она говорит о «пересечении духовности, культуры и инноваций» в Лавре. Где здесь духовность? Истинная духовность может быть только от Бога. Там же, где оскверняют мощи угодников Божиих, свет Христов пытаются закрыть чуждой, бесовской т.н. духовностью, которая разрушает всех и всё. А «инновации»? Это не культура, а чистой воды сатанизм — кощунственное надругательство над святыней, прикрытое маской современности.

Более того, руководитель с гордостью заявляет о «духовной поддержке у новых обитателей Лавры». Но где же эти «поддерживающие»? Почему их нет возле мощей? Где молитва, слёзы покаяния, хотя бы тень благоговения? Их «поддержка» — молчаливое согласие на мерзость. Это не духовная помощь, а соучастие во тьме. Плоды такой «духовности» — откровенная бесовщина, облечённая в рясу, прикрытая благочестивыми словами.

Теперь они готовят документы в ЮНЕСКО, чтобы внести как «нематериальное культурное наследие» первую службу Думенко в пещерах у мощей — «уникальное событие» в истории страны. Они хотят запечатлеть это в земной истории. Но в Истории Божией оно уже навечно вписано иначе — как мерзость запустения и демоническое надругательство над святыней. В архивах земных их будут называть «созидателями», а в книгах Небесных — хулителями и предателями Христа.

Святость нельзя упразднить, нельзя переписать в документах, нельзя спрятать под лестницу или на складе. Мощи преподобных — живая благодать Божия. Господь сказал: «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6:7). Любая попытка посмеяться над Церковью, Её святыми и реликвиями, обернётся судом прежде всего над теми, кто дерзнул поднять руку на святыню.

Сегодняшние события — проверка нашей веры. Для нас, чад Церкви — не испугаться, а твёрже исповедовать Христа, как делали наши отцы во времена гонений. А для тех, кто оскверняет святыню — это уже свидетельство против них на день Суда Божия, которого никто не избежит.

И если кажется, что святыня попираема, помните: Бог долготерпелив, но не бесконечно попускает зло. Суд придёт. И тогда откроется, что «созидание» на кощунстве — не храм, а капище; «духовность» без Христа — не свет, а тьма; «инновации» против Бога — не развитие, а вечная погибель. Те, кто пытается запечатлеть это в земной истории, уже навечно вписаны в Историю Божию как хулители и сатанисты".

Русская линия