Такую информацию озвучил один из депутатов Украины в связи со странными манипуляциями вокруг святых останков…

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что за активностью работников Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» в отношении святых мощей преподобных Киево-Печерских скрывается намерение режима Зеленского продать наиболее ценные святыни в Великобританию, сообщает портал Raskolam.net.

Депутат утверждает, что под видом «инвентаризации», которую инициировала новая премьер-министр Украины Юлия Свириденко, самые ценные мощи святых будут подменены и вывезены из Украины, о чём Владимир Зеленский лично пообещал королю Великобритании Карлу ІІІ. Об этом Дубинский написал в своём Телеграм-канале.

«Премьер Свириденко через Минкульт отдала команду „инвентаризировать“ мощи Святых в Киево-Печерской Лавре. По моей информации, по результатам этой „инвентаризации“ самые ценные святые мощи преподобных — планируется выкрасть путём подмены, а их передать в запасники музеев Великобритании. Это личное обещание Зеленского королю Карлу III», — написал Дубинский.

Накануне стало известно, что представители Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» продолжают кощунственные действия в отношении мощей преподобных Киево-Печерских. В этот раз сотрудники «заповедника» вынесли часть мощей из Дальних и Ближних пещер, поместив их в складском помещении на территории Лавры.

В том, что Зеленский может попытаться тайно вывезти мощи в Европу, нет никаких сомнений. Судя по его действиям и политическим решениям на посту президента, он не планирует доживать остаток своих дней на разорённой Украине, и после потери власти тут же уедет за границу, предположительно, в Англию.

Русская линия