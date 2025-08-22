Русская линия
Сводка новостей от 22 августа 2025

Епископ Егорьевский Мефодий: «Сохранить человеческое достоинство и христианскую любовь в условиях войны — это не слабость, а высшее проявление духовной силы»
Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета напомнил, что в основе русской воинской культуры не должно быть места ненависти ко врагу…

Епископ Егорьевский МефодийВ свете продолжающихся ожесточённых военных действий на Донбассе и гибели невинных мирных людей ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета епископ Егорьевский Мефодий в интервью РИА Новости напомнил, что русская воинская культура основана на христианских ценностях, а потому ей чужда слепая ненависть ко врагу.

«В отличие от многих культур, где враг демонизируется, наше мировоззрение всегда проводило четкую грань: абсолютное зло — это падшие духи, „духи злобы поднебесные“ (Еф. 6:12), как говорит апостол Павел, а не сам человек, оказавшийся во власти зла», — отметил архиерей.

«Человек, ослеплённый ненавистью, видящий в другом абсолютного врага, — это прежде всего объект нашего сострадания. Такое понимание заложено в самой основе русской воинской культуры», — заявил владыка Мефодий, напомнив, что нередко русским воинам «во все времена удавалось сохранять благородство даже на поле боя».

«Поразительный пример — история японского единоборца, который принял Православие, узнав о русском отношении к противнику (речь идёт о японском борце Токаши Киши, который принял крещение в 2012 году — РЛ). Если в восточных традициях идеалом считается бесстрастное безразличие, то русская христианская традиция говорит о любви даже к врагу. Этот парадокс настолько потряс того японца, что он глубоко изучил Евангелие, познакомился с историей Церкви и в итоге крестился», — обратил внимание епископ.

«Сегодня, когда мир вновь переживает тяжёлые времена, особенно важно помнить эти уроки. Сохранить человеческое достоинство и христианскую любовь в условиях войны — это не слабость, а высшее проявление духовной силы», — заключил владыка Мефодий.

