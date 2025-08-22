Михаил Григорьевич Акимов родился 8 ноября 1847 г. в дворянской семье. Окончив пензенскую гимназию с серебряной медалью, Акимов поступил на юридический факультет Московского университета, который закончил со степенью кандидата прав. Пройдя все ступени судебной иерархии в 1899 г. Акимов как знаток судебной практики и безупречно честный человек был назначен к присутствию в Уголовно Кассационный департамент Правительствующего Сената. Консервативное политическое мировоззрение Акимова и репутация сторонника законности привели к тому, что в 1905 г. Император Николай II назначил его министром юстиции.

Свою задачу в должности министра Акимов видел в том, чтобы укрепить систему правосудия, вооружив правительство для борьбы с нарастающим революционным хаосом. Произведенные им кадровые перестановки в ведомстве открыли путь на руководящие должности сторонникам твердой власти и государственного порядка. Акимов поддерживал энергичные действия, направленные на подавление революционных выступлений. Помощником Акимова в этот период стал другой известный правый деятель И.Г.Щегловитов, отзывавшийся о нем как о человеке твердой воли, способном настоять на своем мнении и не опасавшегося осуждения «передовых людей», т. е. представителей либерального движения.

В 1906 г. Акимов был назначен членом Государственного Совета в котором с 1907 по 1914 гг. Акимов занимал пост председателя. Император Николай II высоко ценил его деятельность, в свою очередь, как отмечали современники, Акимов с благоговением относился к особе Императора, никогда не скрывая своих монархических убеждений. Скончался Акимов после тяжелой болезни 9 августа 1914 в Петербурге.

C этого дня, 9 августа по 14 августа 1877 г. шли самые ожесточенные бои за Шипкинский перевал в Болгарии. Доблестные русские войска под началом генералов Ф.Ф. Радецкого и Н.Г. Столетова отразили упорные атаки превосходящих сил турок под командованием Сулейман-паши. Защитникам Шипки приходилось отбивать до 14 атак в день. Потери русских войск составили убитыми и ранеными 3942 человек (из них 531 болгарин), турок — 6411 человек. 5 месяцев удерживали Шипку «балканские орлы» до перехода русской армии в наступление. С тех пор Шипка стала символом славянского братства.

