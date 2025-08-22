По благословению Святейшего Патриарха Кирилла православное шествие состоится 7 сентября и пройдёт от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего женского монастыря…

В день Собора Московских святых в Москве пройдёт Большой Крестный ход

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 7 сентября 2025 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, день празднования Собора Московских святых, состоится Общемосковский Крестный ход от кафедрального соборного Храма Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря, сообщает Патриархия.Ru.

Возглавит Крестный ход Святейший Патриарх Кирилл.

Участие в православном шествии примут викарии Московской епархии, благочинные церковных округов столицы, наместники и настоятельницы ставропигиальных обителей, насельники монастырей, настоятели и клирики московских приходов, Патриарших и монастырских подворий, члены приходских собраний и все желающие разделить радость православного московского торжества.

Сбор участников Крестного хода начнется с 10.00 у Храма Христа Спасителя (проход к Храму Христа Спасителя с ул. Волхонки со стороны Боровицкой площади — станции метро Боровицкая, Александровский сад и др.).

Начало Крестного хода — по окончании Божественной литургии в Храме Христа Спасителя.

На приходских и монастырских стендах и в социальных сетях будут размещены афиши о проведении Общемосковского Крестного хода. Верующие Москвы и Московской области приглашаются почтить память Собора Московских святых.

Русская линия