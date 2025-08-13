Стало известно число исповедников Украинской Православной Церкви, преследуемых СБУ
Общее число священников, против которых украинские спецслужбы завели уголовные дела, составляет 170 человек…
12 августа 2025 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил каналу «Ми — Україна», что против священнослужителей Украинской Православной Церкви в настоящее время на Украине возбуждено 170 уголовных дел. При этом 100 священникам уже вручены подозрения, а в отношении 31 священнослужителя оглашены обвинительные приговоры, сообщает СПЖ.
По его словам, часть дел возбуждено по статье «о госизмене», часть — «за разжигание межрасовой, межрелигиозной вражды».
При этом, Малюк цинично заявил, что СБУ «точно не борется с Церковью», а себя назвал «верующим человеком».
«Это постоянный фронт работы, мы его продолжаем», — подчеркнул Малюк.
Также он прокомментировал лишение гражданства Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, которого он назвал «господин Онуфрий».
По его словам, «очень странно выглядело», когда в УПЦ заявили, что в настоящее время гражданства России у Митрополита Онуфрия нет, и посоветовал представителям Церкви читать Заповеди. Затем он заявил, будто в Церкви отрицали, что ранее у Блаженнейшего гражданство России было.
«В Бога нужно верить и в душе это держать, и обращаться к Нему, и благодарить Его, что мы живы, здоровы, и каждый новый день начинать с правильным духовным настроем», — посоветовал Митрополиту Онуфрию богоборец Малюк.