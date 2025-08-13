12 августа 2025 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил каналу «Ми — Україна», что против священнослужителей Украинской Православной Церкви в настоящее время на Украине возбуждено 170 уголовных дел. При этом 100 священникам уже вручены подозрения, а в отношении 31 священнослужителя оглашены обвинительные приговоры, сообщает СПЖ.

По его словам, часть дел возбуждено по статье «о госизмене», часть — «за разжигание межрасовой, межрелигиозной вражды».

При этом, Малюк цинично заявил, что СБУ «точно не борется с Церковью», а себя назвал «верующим человеком».

«Это постоянный фронт работы, мы его продолжаем», — подчеркнул Малюк.

Также он прокомментировал лишение гражданства Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, которого он назвал «господин Онуфрий».

По его словам, «очень странно выглядело», когда в УПЦ заявили, что в настоящее время гражданства России у Митрополита Онуфрия нет, и посоветовал представителям Церкви читать Заповеди. Затем он заявил, будто в Церкви отрицали, что ранее у Блаженнейшего гражданство России было.

«В Бога нужно верить и в душе это держать, и обращаться к Нему, и благодарить Его, что мы живы, здоровы, и каждый новый день начинать с правильным духовным настроем», — посоветовал Митрополиту Онуфрию богоборец Малюк.

Русская линия