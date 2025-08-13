12 августа 2025 года Служба безопасности Украины арестовала двух священников Одесской епархии Украинской Православной Церкви — 58-летнего протоиерея Иоанна Павлюченко и 44-летнего протоиерея Александра Белоногова, сообщает СПЖ.

По сообщениям СБУ, отец Иоанн якобы «во время разговоров с прихожанами героизировал оккупантов и обижал религиозные убеждения верующих других конфессий». Также ему инкриминируют общение с бывшим нардепом Марковым и «коллаборантом Кауровым», которые находятся в России.

Отец Александр, по версии следователей СБУ, «в своих проповедях оправдывал российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины».

«Инициированные Службой безопасности судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу страны-агрессора», — сказано в тексте.

Священникам предъявлены обвинения по статьям чч. 2, 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация её участников) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений). Им грозит 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Никаких комментариев по поводу ареста священнослужителей со стороны Одесского епархиального управления пока не последовало.

