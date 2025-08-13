Русская линия
Сводка новостей от 13 августа 2025

В Одессе арестованы протоиерей Иоанн Павлюченко и протоиерей Александр Белоногов
Украинские спецслужбы завели на священников уголовные дела за «оправдание агрессии РФ»…

В Одессе арестованы протоиерей Иоанн Павлюченко и протоиерей Александр Белоногов12 августа 2025 года Служба безопасности Украины арестовала двух священников Одесской епархии Украинской Православной Церкви — 58-летнего протоиерея Иоанна Павлюченко и 44-летнего протоиерея Александра Белоногова, сообщает СПЖ.

По сообщениям СБУ, отец Иоанн якобы «во время разговоров с прихожанами героизировал оккупантов и обижал религиозные убеждения верующих других конфессий». Также ему инкриминируют общение с бывшим нардепом Марковым и «коллаборантом Кауровым», которые находятся в России.

Отец Александр, по версии следователей СБУ, «в своих проповедях оправдывал российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины».

«Инициированные Службой безопасности судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу страны-агрессора», — сказано в тексте.

Священникам предъявлены обвинения по статьям чч. 2, 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация её участников) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений). Им грозит 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Никаких комментариев по поводу ареста священнослужителей со стороны Одесского епархиального управления пока не последовало.

Сергей Рыбальченко: В отношении детских и школьных товаров должна быть информационная политика, основанная на российских ценностях и традициях
Председатель комиссии Общественной палаты считает недопустимым изображать на школьных принадлежностях таких монстров, как Лабубу...

Стало известно число исповедников Украинской Православной Церкви, преследуемых СБУ
Общее число священников, против которых украинские спецслужбы завели уголовные дела, составляет 170 человек...

В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в доставке
Такое решение принято для того, чтобы освободить рабочие мест для российских граждан, в первую очередь, для молодежи и студентов...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память священномучеников митрополита Вениамина (Казанского) и архимандрита Сергия (Шеина)...

