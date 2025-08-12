Такое решение принято для того, чтобы освободить рабочие мест для российских граждан, в первую очередь, для молодежи и студентов…

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписан постановление о внесении изменений в собственное постановление от 28 июля 2025 года. Речь идет о расширении видов экономической деятельности, по которым в 2025 году работодателям города на Неве будет запрещено привлекать мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, сообщает сетевое издание «CNews».

Согласно июльскому постановлению, такого рода запрет был введен в отношении сфер легкового такси и арендованных легковых авто с водителем. Теперь, как сообщает Администрация Санкт-Петербурга, этот запрет расширяется на виды деятельности, связанные с курьерской доставкой: курьерскую, курьерскую различными видами транспорта, доставку еды на дом и прочую курьерскую.

«Сфера доставки активно развивается, создавая существенный объём неконтролируемой и неформальной занятости. Принятие решения направлено на борьбу с „теневой занятостью“, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов», — объяснили власти.

В Администрации Санкт-Петербурга добавили, что, согласно статистике, мигранты составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе, поэтому данная мера не повлияет на стабильность рынка доставки. Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трёхмесячный переходный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями.

При этом требование получения патента не относится к гражданам стран — членов Евразийского экономического содружества, в который входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Соответственно, для граждан этих стран изменений произойти не должно. Запрет должен будет действовать в отношении граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и других стран.

Русская линия