Сегодня Святая Церковь празднует память участника монархического движения священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского и Гдовского.

Он родился 17 апреля 1873 г. в Олонецкой губернии в семье священника, и в миру звался Василием Павловичем. По окончании Петрозаводской духовной семинарии поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, где в 1895 г. принял монашеский постриг, а в 1896 г. рукоположен во иеромонаха. По окончании академии будущий архипастырь преподавал в Рижской семинарии, служил инспектором Холмской и Петербургской семинарий, а позже ректором — сначала Самарской, а затем и Петербургской семинарий. В 1910 г. архимандрит Вениамин был хиротонисан во епископа Гдовского, викария Петербургской епархии. Население столицы полюбило своего архипастыря за доброту и сердечность. Владыка сочувствовал монархическому движению и оказывал ему всяческую поддержку. Летом 1911 г. он совершил чин закладки Феодоровского собора, построенного на пожертвования, собранные членами Союза Русского Народа и других монархических организаций, и замышлявшегося как Храм-памятник русским патриотам, за Веру, Царя и Отечество живот свой положившим. Именно епископа Вениамина пригласили монархисты отслужить торжественный молебен перед открытием 4-го Всероссийского съезда СРН и 5-го Всероссийского монархического съезда, проходивших в Петербурге в 1912 г., а также 6-го Всероссийского монархического съезда в Петербурге в 1913 г.

2 марта 1917 г. после ареста и низложения с столичной кафедры митрополита Питирима (Окнова) управление епархией было временно возложено на епископа Вениамина, который 6 марта был возведён в сан архиепископа. 3 июня 1917 г. владыка был избран архиепископом Петроградским и Ладожским. Это был первый случай народного избрания епископа на церковную кафедру. 13 августа 1918 г. он был возведён в сан митрополита.

Непрекращающаяся в течении почти десятилетия сначала Мировая, а затем и ожесточённая Гражданская война, засуха на Юге России и низкий урожай в других местах привели к небывалому голоду в Поволжье, и коммунисты не преминули воспользоваться этой трагической ситуацией для новых репрессий в отношении русского духовенства. Под видом изъятия драгоценностей для покупки заграницей хлеба большевицкая власть посягнула на церковные святыни. В марте 1922 г. Ленин составил инструкцию, в которой рекомендовал провести «с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства». Верующие люди (в т.ч. рабочие) по всей России оказывали сопротивление изъятию богослужебных предметов из церквей, собрав значительные средства для голодающих, но целью властей была не столько помощь голодающим, сколько оправдание репрессий против духовенства. В мае митрополит Вениамин был арестован. Процесс по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей происходил в июне-июле 1922 г. Революционный трибунал приговорил митрополита Вениамина и ещё 10 человек к расстрелу. В ночь с 12 на 13 августа 1922 г. приговор был приведён в исполнение. Митрополит Вениамин прославлен в лике русских святых в апреле 1992 г. на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.

Сегодня мы также чтим память священномученика архимандрита Сергия (Шеина), расстрелянного вместе с владыкой Вениамином (Казанским) в 1922 г.

Он родился 30 декабря 1870 года в многодетной дворянской семье (был десятым ребёнком) и в миру звался Василием Павловичем. Закончив элитное Училище правоведения с золотой медалью, В.П.Шеин служил в Правительствующем Сенате и Государственной Канцелярии, одновременно с государственной службой занимаясь преподавательской деятельностью. В 1912 году он был избран депутатом IV Государственной Думы, в которой вошёл во фракцию русских националистов и умеренно-правых. Будучи человеком глубоко церковным, В.П.Шеин сторонился партийной борьбы (считал себя беспартийным правым), работая преимущественно в комиссии по церковным делам.

После революции В.П.Шеин был избран членом Предсоборного совета и Поместного Собора Православной Российской Церкви, являлся секретарём Собора и членом Соборного совета. В конце августа 1920 г. он принял монашеский постриг и был наречён в честь преподобного Сергия Радонежского. Вскоре был рукоположен во иерея и возведён в сан архимандрита. С 1921 г. архимандрит Сергий служил настоятелем Патриаршего Троицкого подворья на набережной Фонтанки в Петрограде. В июне 1922 г. он был арестован по делу об изъятии церковных ценностей и приговорён к расстрелу. Последними словами о. Сергия, сказанными большевикам были: «Я ни с кем не борюсь — только с самим собою».

