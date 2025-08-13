Сергей Рыбальченко: В отношении детских и школьных товаров должна быть информационная политика, основанная на российских ценностях и традициях

Информация и изображения, которые производители размещают на школьных принадлежностях: тетрадях, пеналах, пособиях и т. д., должны быть согласованы с Министерством просвещения России. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, комментируя появление на товарах для школьников изображения игрушки в виде монстра Лабубу, сообщает ТАСС.

Общественный деятель считает, что мода на данного монстра пройдет, как и прошли предыдущие истории, но в отношении детских и школьных товаров должна быть информационная политика, основанная на российских ценностях и традициях.

«Если взять в целом размещение различной информации на тетрадках и школьных принадлежностях, то я считаю, что это требует особого регулирования.<…>. Подобная информация должна размещаться по согласованию с Министерством просвещения или по тем рекомендациям, которые выработаны ведомством. В отношении тетрадей и школьных пособий, которые выдают в начальной школе, это и сейчас можно сделать», — заявил Сергей Рыбальченко.

Он отметил, что информация для школьников должна регулироваться строго в соответствии с возрастной категорией детей — для начальной школы, средней школы и старших классов. «Что касается письменных принадлежностей, здесь может быть организован государственный заказ», — отметил председатель комиссии Общественной палаты.

По его мнению, изображением на обложках тетрадей популярных персонажей предприниматели хотят увеличить свои продажи. «Но монстрам не место в школе», — подчеркнул эксперт.

