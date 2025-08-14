В Александро-Невской Лавре при стечении многочисленных архиереев со всей России была отслужена Божественная литургия, после чего в Большом зале Филармонии состоялся памятный вечер…

13 августа 2025 года, в день памяти священномученика митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним убиенных, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

Его Преосвященству сослужили благочинный архимандрит Никита (Марков), архимандриты Виталий (Радомысльский), Никон (Якимов), Иероним (Тестин), игумен Силуан (Туманов), протоиереи Евгений Шогенов, Алексий Скляров, Александр Рябков, Александр Пелин, иерей Димитрий Малиновский, братия лавры в священном сане.

За богослужением молились митрополиты Волгоградский и Камышинский Феодор, Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископы Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Череповецкий и Белозерский Игнатий, игумении Илариона (Феоктистова) и Евфросиния (Берлизова), и.о. главы администрации Центрального района Максим Романцов, начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов, директор музея «Исаакиевский собор» Виталий Мудров, педагоги и учащиеся Школы народного искусства императрицы Александры Федоровны, гости и прихожане монастыря.

Обеспечивать порядок на богослужении помогала епархиальная молодежная добровольческая служба «Тысяча друзей».

По завершении богослужения архимандрит Никита поздравил наместника с тезоименитством и подарил ему просфору от братии и прихожан лавры. Был зачитан поздравительный адрес от губернатора Александра Беглова.

«Митрополит Вениамин с юности посвятил себя Богу, и, отдав себя в руки Божии, нёс верность Христу до конца своих дней, — сказал владыка в проповеди. — Мы не зря говорим, что мученики — это свидетели, соль Церкви. Мы знаем, насколько сильной личностью был митрополит, насколько крепка была его вера. Он твердо стоял на позициях Церкви. Господь избрал его в непростое время, когда именно такой пастырь нужен был для укрепления народа. Мы славим его и обращаемся к нему, прося о помощи, чтобы он своим примером назидал нас для подвига в вере и трудах, которые нам дает Бог».

«Двадцатые годы прошлого столетия — это время великих гонений, — продолжил наместник. — Терялись традиции, вера, казалось бы — всё, неизбежность, Церковь умирает. Многие священники были отправлены в лагеря, иные расстреляны. Не от кого было ждать помощи. Но мы знаем: „Невозможное человекам возможно Богу“ (Лк. 18:27). Вера — это та крепость, которую не поколебать в человеке, Бог в таком случае становится нам помощником. Святую Русь никогда не любили, потому что она — некая лампадка в мире, которая горит и многих ведёт ко Христу. Врата адовы хотят одолеть её. Но Бог, видя нашу крепость и единство, не оставляет Русскую землю. Он даёт нам таких святых, как митрополит Вениамин, которые продолжают молиться за нас, укреплять нас и вести ко Христу, объединяя в единстве Духа, давая нам возможность сохранить не только свой внутренний мир, но и тот мир, который вокруг нас».

В Большом зале Филармонии состоялся памятный вечер, на котором присутствовали митрополиты Волгоградский Феодор, Екатеринбургский Евгений, епископы Кронштадтский Вениамин, Урюпинский Елисей, Череповецкий Игнатий. Архипастыри возложили цветы к мемориальной доске в зале, где в 1922 году прошёл судебный процесс.

Было зачитано послание Святейшего Патриарха Кирилла участникам вечера.

«103 года назад в этом зале был вынесен несправедливый смертный приговор петроградским исповедникам, — отмечено в нем. — Священномученик Вениамин в тяжелые для Отечества времена одним из первых распознал замыслы богоборцев и отважно поднялся на защиту Церкви, явив пример непоколебимого стояния в Православии и верности Святейшему Патриарху Московскому и всея России Тихону. Это было особенно важно в тот период, когда враждебные силы пытались всячески разрушить церковные устои. Всей своей жизнью владыка Вениамин и с ним пострадавшие засвидетельствовали, что подлинная сила человека заключается в преданности Богу и любви к ближним».

Прозвучала кантата «Блажен, кто помнит» Михаила Малевича на стихи архимандрита Исаакия (Виноградова). Это произведение посвящено святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея России, 100-летие блаженной кончины которого отмечается в 2025 году.

Затем была исполнена оратория «Страдалец до Голгофы» того же композитора. В основе произведения — завещание, написанное митрополитом Петроградским Вениамином в тюрьме на Шпалерной улице. Оно было адресовано протоиерею Петру Ивановскому, другу и сопастырю, настоятелю храма святого Андрея Критского на Рижском проспекте. Письмо было дополнено текстовыми фрагментами из Священного Писания и других источников.

В памятном вечере приняли участие актеры Игорь Скляр, Мария Лаврова, солисты Мариинского театра Ольга Пудова, Денис Беганский; Большой сводный хор Санкт-Петербурга, Губернаторский новгородский симфонический оркестр. Дирижировал Лев Дунаев. Автор-составитель литературной основы оратории «Страдалец до Голгофы» — Любовь Ивановская.

Состоялась презентация документального фильма Николая Васильева «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский» из цикла «Лики Руси».

Русская линия