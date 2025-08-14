Праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня именуется в народе «Мокрым» или «Медовым» Спасом. В этот день во время богослужения на середину храма для поклонения выносят крест, а после литургии совершается крестный ход на воду, вместе с водой освящается по традиции и мед. Праздник пришел на Русь из Константинополя, где он был установлен не позже IX века. Накануне празднества из императорского дворца в храм Софии Премудрости Божией переносили сохранившуюся часть Креста Христова. При этом совершалось водоосвящение. Затем в течение двух недель — до праздника Успения Пресвятой Богородицы — святыню носили по городу, служа литии для освящения мест и отвращения болезней.

Примечательно, что именно этот праздник в Русской Православной Церкви соединился с воспоминанием о крещении Руси Св. Равноапостольным Великим Князем Владимиром Святославовичем в 988 г. Летописец пишет, что, прослышав о стремлении князя Владимира принять новую веру, соседние народы прислали к нему послов, чтобы склонить князя к своей вере. Владимир внимательно выслушал волжских болгар-мусульман, немцев-католиков и хазарских евреев, но их вера не тронула его сердца. Наконец, пришел к князю посланец от православных христиан, ученый монах из Византии по имени Константин. Его рассказ о творении, рае, грехе, потопе, пришествии Спасителя, Его крестных муках, Воскресении, Страшном суде потряс Владимира. Тронуто было сердце язычника, но не мог он сразу решиться оставить широкий путь мирских наслаждений, чтобы вступить в тесные врата, которые вели в Царствие Божие. «Пожду еще мало», — сказал Владимир и, посоветовавшись с боярами, послал доверенных людей испытать о вере. Богатство Константинополя, величие его храмов, таинственность обрядов потрясли послов. И когда рассказали они обо всем князю, Владимир решил принять греческую веру. Последним аргументом в ее пользу стало то, что ранее бабка князя Равноапостольная Ольга, которую он почитал, приняла Православие.

Но русский князь не пожелал смиренно молить о вере превозносившихся греков, памятуя унижение, какому подверглась мудрая Ольга от надменных кесарей, с которыми бились и отец его Святослав, и дед Игорь. Он решил завоевать веру, подобно князьям Аскольду и Диру, которые некогда с оружием ходили на Царьград и там приобрели веру. В 988 году собрал Владимир многочисленную дружину, спустился по Днепру и осадил город Корсунь. Однако взять город не удавалось, осада затянулась. Тогда Господь вложил в сердце одного корсунянина, саном пресвитера, по имени Анастас, открыть Владимиру тайное средство овладеть городом, не ради корысти человеческой, но чтобы самого завоевателя приобрести Богу, ибо ведома была ему благая цель сей необычайной брани. Он послал в стан русских воинов стрелу с запиской, на которой указал, где находятся источники воды. Русичи немедленно перекопали источники, и город сдался. Князь сообщил императорам греческим Василию и Константину, что взял Корсунь, и потребовал руки их сестры Анны, грозя в противном случае выступить в поход на Царьград. Кесари согласились, но потребовали со своей стороны, чтобы князь прежде крестился. Владимир начал торговаться и ответил: «Пусть прежде придут с сестрою вашей имеющие окрестить меня». Наконец кесари согласились и отправили царевну Анну на другой берег Черного моря.

Но Господь, воздвигший в лице Владимира второго Константина на земле Русской, хотел просветить его чудом, как апостола Павла, чтобы соделать его равноапостольным просветителем Руси. И к приезду царевны Анны князь русский был поражен слепотою при совершенном изнеможении тела. Скорбел Владимир и упал духом, уже сомнение начало колебать его сердце, но мудрая царевна утвердила его в вере Христовой, послав сказать ему: «Если хочешь освободиться от своей болезни, поспеши креститься во имя Святой Троицы». Поверил князь слову невесты и сказал: «Если сие исполнится, то поистине велик Бог христианский!» Он велел все приготовить для своего крещения. Торжественно совершено было таинство крещения, восприемником от купели заочно был старший император, коего царственное имя Василий принял князь. И здесь явил Господь славу Свою чудным знамением для обращения язычников и для утверждения в вере народа христианского. Как только возложил епископ святительскую руку свою на главу новокрещеного и стал погружать его в купели, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, внезапно спала как бы чешуя с очей его. Прозрел Владимир и в радостном восторге воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного!» Изумилась дружина Владимирова чудному исцелению князя своего, и некоторые из бояр его просили себе также крещения. Вскоре после обновления духовного совершилось и брачное торжество князя русского с греческою царевною.

От Патриарха Цареградского был послан для просвещения земли Русской митрополит Михаил и с ним шесть епископов. Сопутствовал князю и пресвитер Анастас, пустивший известительную стрелу. Владимир испросил себе в благословение от местного епископа честную главу Климента Папы Римского, пострадавшего в Херсоне в I в. христианства, и часть от мощей ученика его Фива: это была первая святыня, которую принес с собой Владимир в престольный Киев вместе с церковными сосудами и святыми иконами. Сопровождаемый супругою и сонмом святителей греческих, поспешил князь русский на апостольский подвиг в Киев, где первым его действием было сокрушение кумиров, им самим некогда сооруженных. Все велел он ниспровергнуть, иные рассечь на части, другие жечь огнем; Перуна громовержца, как более уважаемого из всех кумиров, велел он привязать к конскому хвосту и влечь его на реку, приставив к нему двенадцать воинов, которые били его палицами для поругания демона, который под видом идола прельщает человеков. «Чудны дела твои, Господи, — восклицает летописец, — не вчера ли еще чтим был от человеков кумир сей? Ныне же он поруган!» Когда влекли Перуна по ручью в Днепр, плача бежали за ним неверные люди, еще не приявшие крещения, и громко вопияли: «Выдыбай, наш боже». Есть народное предание, что он выплыл на берег реки на том месте, где поставлен впоследствии монастырь Выдубицкий, и что слышан был, по лести демонской, вопль поражаемого кумира; но Владимир, опасаясь, чтобы народ не привязался опять к кумирам, велел следовать за ним вниз по реке, повсюду отталкивая его от берега, доколе не пройдет Днепровские пороги.

Сегодня мы также вспоминаем указ Императора Александра I о закрытии масонских лож.

1 августа 1822 г. появился Высочайший указ Императора Александра I о закрытии в России масонских лож. Указ гласил: «Все тайные общества, под каким бы наименованием они не существовали, как-то масонских лож, или другими, закрыть и учреждение их впредь не позволять». Особое внимание уделялось государственным служащим: от всех чиновников требовалось откровенное признание состоят ли они в ложах, члены лож должны были дать подписку о выходе из масонства, в случае отказа они немедленно увольнялись с государственной службы.

Русская линия