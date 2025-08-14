Правящий архиерей Запорожской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Лука в своём Телеграм-канале Лекарь. zp-m.Luke прокомментировал действия украинских чиновников, которые, имея на руках все документы УПЦ, продолжают требовать от священноначалия каких-то новых и новых заявлений и подтверждений своей церковной самостоятельности. Таким образом владыка отреагировал на очередные заявления главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктора Еленского, который фактически настаивает на созыве Архиерейского Собора УПЦ и соборного объявления о разрыве всяких связей с Русской Православной Церковью.

«Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения», — сказал Господь наш Иисус Христос, обращаясь к тем, кто видел Его чудеса, слышал Его слова, и всё же требовал новых доказательств. Тогда фарисеи и книжники были свидетелями величайших чудес: слепые прозревали, хромые ходили и т. д. Но вместо покаяния они выбирали неверие и зависть, называя источник этих чудес «князем бесовским». Сегодня мы видим то же самое", — отметил владыка Лука.

По его словам, «чиновник, знающий, что прописано во всех уставных документах УПЦ, продолжает требовать „подтверждения“ уже чётко зафиксированного на бумаге». «Не потому, что он не читал документы, а потому, что для него истина не имеет значения — важнее сфабрикованные „экспертизы“ и волна общественного давления, которую разогрели пропагандой те, кто ненавидит Церковь. Это риторика не служителей народа, а современных фарисеев, которые в упор не хотят видеть дела и жизнь Церкви. Они не только не замечают, а вообще делают всё, чтобы „стереть“ любое доказательство добрых дел. И сегодня, как тогда, логика проста: если факт мешает, надо не принять его, а уничтожить».

Архипастырь подчеркнул, что значительная часть украинского населения, не живущая жизнью Церкви и не участвующая в церковных Таинствах, подвержена влиянию пропаганды, а потому верит недобросовестным чиновникам. Но «Церковь Христова — не организация, подчиняющаяся прихотям политиков и общественным настроениям, не станет подыгрывать капризам толпы, и не склонит голову перед ложью, даже если эту ложь скандирует толпа. Она — Тело Христово, живущее по слову Божию и питающееся благодатью Святаго Духа, который даётся верным через Таинства. И никакие „бумажки“, никакие политические игры не могут отменить этой Истины».

В заключение архипастырь обратился со словами утешения к верующим:

«В эти нелёгкие времена, когда вокруг нас разрастается поток лжи и несправедливых обвинений, когда общественное мнение порой становится ареной пропагандистских баталий, мы призваны оставаться непоколебимыми в нашей вере и преданности Христу и Его святой Церкви. Мы не винтики в политической машине, а живое Тело Христово, которое не подчиняется временным веяниям и политическим интригам, живая община спасения, несущая свет Истины в тьму мира. Наш путь — путь молитвы, поста, участия в Таинствах и послушания святому преданию и канонам. И на этом пути мы не одни: с нами Господь, Который сказал, что «врата ада не одолеют Церковь Его» (Мф.16:18). А все попытки заставить Церковь подчиниться временным настроениям — это попытки ослепить солнце, потушить свет, который уже освещает путь.

Дорогие мои, когда вокруг звучат голоса тех, кто не живёт жизнью Церкви, кто питает свои сердца завистью и неверием, будем отвечать смирением и любовью, но не покорятся лжи и клевете, укрепляясь в истине, возжигая свет веры в своих сердцах и свидетельствуя его словом и делом. Не позволим ни страху, ни сомнениям поколебать наше внутреннее состояние. Вспомним пример святых, которые в самые тяжёлые времена сохраняли веру, несмотря на гонения и притеснения. Как апостол Павел ободрял Церковь в Коринфе: «Будьте тверды, непоколебимы, преуспевайте в деле Господнем» (1 Кор. 15:58).

Будем держатся крепко за нашу Церковь, за Её учение и Таинства. Она — наш духовный дом и крепость, дарованная нам Господом для спасения. И если кто-то сегодня пытается разжечь смуту, напомним себе и окружающим: истинная сила — в единстве с Христом и Его святыми. Мы — продолжатели великого наследия святых отцов и наших современных подвижников. Вера наша — не в словах пустых, а в жизни духовной, в подвиге молитвы и любви. И именно так, несмотря ни на что, мы пройдём этот путь, укрепляясь и умножая любовь к Богу и ближнему".

