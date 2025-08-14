Глава Ватикана сдержанно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа на Аляске, но выразил надежду на прекращение военных действий на Украине…

Вечером 13 августа 2025 года папа Римский Лев, отвечая на вопросы журналистов в Папской резиденции в Кастель Гандольфо, довольно сдержанно прокомментировал грядущую встречу 15 августа между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Ватикана.

«Всегда нужно стремиться к перемирию, нужно положить конец насилию, многочисленным смертям. Посмотрим, как они смогут договориться. К чему ведёт эта долгая война? Всегда нужно стремиться к диалогу, дипломатической работе, а не к насилию, не к оружию», — заявил папа Лев.

Говоря о миротворческом вкладе Ватикана в прекращение конфликтов, глава Католической церкви заявил: «Святейший Престол не может их остановить, но мы работаем над „мягкой дипломатией“, всегда призывая, подталкивая к поиску ненасильственных путей через диалог и новые решения: эти проблемы невозможно решить войной».

Ранее папа Римский Лев неоднократно предлагал провести мирные переговоры между Россией и Украиной на территории Ватикана, однако в Москве указали, что не считают Ватикан нейтральной территорией, поскольку католики активно поддерживают украинских униатов и отказываются осуждать преследование Украинской Православной Церкви на Украине.

Возможно, с этим связана такая сдержанность папы Льва по поводу мирных переговоров России и США на Аляске. Несмотря на всю ватиканскую дипломатию, католикам не удалось стать площадкой для договорённостей между двумя великими державами, и таким образом войти в историю. Что поделать, если Трамп решил забрать все лавры миротворца себе.

Русская линия