В РПЦЗ выразили надежду, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске увенчается положительными результатами…

Протоиерей Серафим Ган: «Меня, как и многих других, обнадежило то, что объявление о месте проведения предстоящей встречи произошло в день прославления преподобного Германа Аляскинского»

Тот факт, что о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено в день, когда Православная Церковь чтит память преподобного Германа Аляскинского, служит знаком того, что этот святой принимает участие в судьбах двух стран, заявил управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей протоиерей Серафим Ган, сообщает РИА Новости.

«Меня, как и многих других, обнадежило то, что объявление о месте проведения предстоящей встречи произошло в день прославления преподобного Германа Аляскинского, состоявшегося 55 лет тому назад, в 1970 году. Как верующий человек, вижу в этом утешение и знак того, что наши общие святые участвуют своей молитвенной помощью в судьбах наших стран», — сказал отец Серафим.

Он назвал преподобного Германа «серьезным звеном», связывающим Россию и Америку. Отец Серафим подчеркнул, что православные христиане двух стран ждут хороших результатов предстоящей встречи и молятся в надежде на милость Божию.

«Мы присоединяемся к молитвам многочисленных православных святых, подвизавшихся в Америке, но принадлежавших, как и мы, к Церкви Русской», — сказал он.

Кремль и Белый дом объявили 9 августа, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

