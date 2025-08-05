Русская линия
Сводка новостей от 5 августа 2025

Епифаний Думенко: Митрополит Онуфрий непоколебим в своей позиции относительно общения с «ПЦУ»
Глава украинских раскольников заявил, что в Украинской Православной Церкви много архиереев, которые никогда не перейдут в «ПЦУ» и которых они и сами не примут…

Епифаний ДуменкоГлава «ПЦУ» Епифаний Думенко в интервью «ТСН» заверил, что «ПЦУ» готова к объединению с Украинской Православной Церковью, но, в то же время, назвал священнослужителей УПЦ «духовными оккупантами». Думенко пожаловался, что «архиерейский собор» ПЦУ неоднократно призывал УПЦ «к единению и диалогу», но там эти призывы постоянно отвергают. И это позиция Блаженнейшего Онуфрия, сообщает СПЖ.

«Мы открыты, действительно открыты. Мы готовы садиться, говорить, общаться», — сообщил Думенко, но предупредил, что в «ПЦУ» готовы объединяться не со всеми украинскими архиереями. «Мы их не видим в Украинской церкви», — сообщил он, назвав в качестве примера митрополита Черкасского Феодосия. Епифаний пожаловался, что владыка Феодосий «выступает против и украинского государства, и против украинской церкви на разных международных площадках».

«И таких много фигур есть в так называемой украинской церкви этой российской православной церкви в Украине, которые никогда не присоединятся. Они будут открыто выступать, бороться против Украины и против украинской церкви», — сказал Думенко.

На вопрос, готов ли он к встрече с Блаженнейшим Онуфрием в случае, если тот выразит к ней готовность, Думенко заметил, что уже два года с ним не пересекается, поскольку Предстоятель УПЦ «не принимает участия ни в каких государственных мероприятиях». «И насколько известно, он непоколебим в своей позиции относительно общения с Православной церковью Украины», — сказал Епифаний.

Русская линия

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Епифаний Думенко: Митрополит Онуфрий непоколебим в своей позиции относительно общения с «ПЦУ»
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