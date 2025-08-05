В Комитете Совета Федерации по социальной политике считают, что необходимо законодатель закрепить такое право по религиозным и этическим соображениям…

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Ярославской области Наталия Косихина считает необходимым проработать вопрос о предоставлении законодательного права врачам на отказ от проведения абортов по религиозным или этическим соображениям, сообщает РИА Новости.

«Считаю, что врачи, отказывающиеся по религиозным и этическим убеждениям от проведения абортов, которые не являются экстренными и не угрожают жизни беременным, должны иметь на это разрешение в соответствии с клятвой Гиппократа», — сказала Наталия Косихина.

Сенатор отметила, что даже в случае отказа специалисты обязаны своевременно информировать об этом пациентку и направлять её к другому специалисту, готовому взять этот грех на душу и совершить аборт.

«Необходимо тщательно проработать все аспекты этого вопроса с учётом мнения граждан, экспертного сообщества и врачей, чтобы не допустить нарушения прав ни одной из сторон», — подчеркнула представительница Ярославской области.

О том, что верующие врачи должны иметь право отказаться от совершения абортов, Русская Православная Церковь заявляет уже много лет, однако пока эту тему так и не удалось сдвинуть с мёртвой точки.

Хотелось бы верить, что в Совете Федерации и, в частности, в Комитете по социальной политике обратят пристальное внимание на данную проблему.

Русская линия