5 августа 2025 года митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин освящения памятника Святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, у входа в историческое здание Псковской духовной семинарии и будущего Свято-Тихоновского кадетского корпуса в Пскове, сообщает сайт Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, игумен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонах Серафим (Козулин), благочинный храмов Псковского района иерей Михаил Буценка, настоятель храма святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской города Пскова иерей Антоний Рехлов, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов.

За богослужением молились: председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл; губернатор Псковской области Михаил Ведерников; председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие» и Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин; директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, член Попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрий Чиханчин; председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов; вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева; сенатор Российской Федерации Алексей Наумец, первый заместитель председателя ПАО «Банк ПСБ» Олег Барыбин, духовенство епархии, псковичи и гости города.

По окончании чина освящения памятника митрополит Псковский и Порховский Матфей обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором отметил, что «имя Патриарха Тихона неразрывно связано с историей нашей области, нашей епархии, и он сам никогда не прерывал этой связи в течение всей жизни, где бы ни находился».

«Сегодня здание бывшей семинарии переживает новое рождение. Сегодня мы начали важную веху в истории Псковской епархии и области — возрождать кадетские традиции. Сегодня начата реставрация этого здания и в нём будет размещён Православный Свято-Тихоновский кадетский корпус» — отметил владыка Матфей.

По окончании чина освящения все участники церемонии открытия возложили цветы к памятнику Святителя Тихона.

Затем всех участников церемонии поприветствовал Сергей Степашин: «Я искренне признателен за возможность быть здесь. Русская земля вспоминает своих героев, Патриарх Тихон принял это звание в самое тяжёлое для страны время. Он взял на себя ответственность говорить правду. Он не призывал к свержению власти, а пытался найти диалог. И когда Патриарх был изолирован, десятки тысяч людей приходили к нему. Русская Православная Церковь — это и есть наша история, наша традиция. Пока мы помним историю, мы непобедимы».

В завершение торжеств по открытия памятника митрополит Матфей ознакомил высоких гостей с проектом устройства в историческом здании Псковской духовной семинарии после реставрационных работ Православного Свято-Тихоновского кадетского корпуса.

Русская линия