Конституционная комиссия эстонского парламента отказалась вносить изменения в закон «О церквях и приходах», как того требовал президент Алар Карис…

Эстонские парламентарии делают всё возможное, чтобы продавить свой вариант закона «О церквях и приходах», и вопреки позиции президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о противоречии данного закона Конституции страны, принять законопроект, который фактически запретит деятельность Эстонской Православной Христианской Церкви и Пюхтицкого монастыря, сообщает Интерфакс.

Так, Конституционная комиссия парламента Эстонии демонстративно отказалась учитывать повторное предложение президента Алара Кариса внести необходимые поправки в закон. «В начале лета Рийгикогу уже внёс изменения в закон в соответствии с указаниями президента, и большинство членов комиссии не сочло необходимым вносить новые изменения. Большинство членов комиссии решили предложить пленарному заседанию повторно принять закон в той же редакции, в которой он был принят в середине июня», — заявил председатель Конституционной комиссии Андо Кивиберг.

Перед пленарным заседанием вопрос должна будет обсудить и Правовая комиссия парламента.

9 апреля 2025 года парламент впервые принял инициированные правительством изменения в закон «О церквях и приходах». Алар Карис счёл его противоречащим Конституции и отказался его подписывать и обнародовать. Он предложил вновь рассмотреть закон и внести в него ряд изменений. В ходе повторного обсуждения парламент внёс некоторые изменения в закон и 18 июня принял его в изменённой редакции.

3 июля 2025 года президент Эстонии вновь отказался провозглашать закон, посчитав, что парламент внёс в текст закона недостаточные изменения. По его мнению, этот текст по-прежнему противоречит трём статьям Конституции и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания. Президент предложил парламенту ещё раз обсудить закон и привести его в соответствие с Конституцией.

Если парламент повторно примет закон в неизменном виде, президент будет обязан либо обнародовать закон, либо попросить Государственный суд признать его неконституционным.

Русская линия