Депутаты Эстонии продолжают настаивать на запрете Эстонской Православной Христианской Церкви
Конституционная комиссия эстонского парламента отказалась вносить изменения в закон «О церквях и приходах», как того требовал президент Алар Карис…
Эстонские парламентарии делают всё возможное, чтобы продавить свой вариант закона «О церквях и приходах», и вопреки позиции президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о противоречии данного закона Конституции страны, принять законопроект, который фактически запретит деятельность Эстонской Православной Христианской Церкви и Пюхтицкого монастыря, сообщает Интерфакс.
Так, Конституционная комиссия парламента Эстонии демонстративно отказалась учитывать повторное предложение президента Алара Кариса внести необходимые поправки в закон. «В начале лета Рийгикогу уже внёс изменения в закон в соответствии с указаниями президента, и большинство членов комиссии не сочло необходимым вносить новые изменения. Большинство членов комиссии решили предложить пленарному заседанию повторно принять закон в той же редакции, в которой он был принят в середине июня», — заявил председатель Конституционной комиссии Андо Кивиберг.
Перед пленарным заседанием вопрос должна будет обсудить и Правовая комиссия парламента.
9 апреля 2025 года парламент впервые принял инициированные правительством изменения в закон «О церквях и приходах». Алар Карис счёл его противоречащим Конституции и отказался его подписывать и обнародовать. Он предложил вновь рассмотреть закон и внести в него ряд изменений. В ходе повторного обсуждения парламент внёс некоторые изменения в закон и 18 июня принял его в изменённой редакции.
3 июля 2025 года президент Эстонии вновь отказался провозглашать закон, посчитав, что парламент внёс в текст закона недостаточные изменения. По его мнению, этот текст по-прежнему противоречит трём статьям Конституции и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания. Президент предложил парламенту ещё раз обсудить закон и привести его в соответствие с Конституцией.
Если парламент повторно примет закон в неизменном виде, президент будет обязан либо обнародовать закон, либо попросить Государственный суд признать его неконституционным.
Депутаты Эстонии продолжают настаивать на запрете Эстонской Православной Христианской Церкви Конституционная комиссия эстонского парламента отказалась вносить изменения в закон «О церквях и приходах», как того требовал президент Алар Карис...