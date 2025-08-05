Группа депутатов во главе с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по информполитике Андреем Свинцовым (ЛДПР) внесла на рассмотрение парламента страны законопроект, предоставляющий суду право назначать совместное воспитание детей родителями после развода. Ранее в более 90% случаев дети оставлялись по суду с матерями, а потому данный закон можно рассматривать, как попытку депутатов исправить этот перекос и дать право принимать участие в воспитании своих детей и отцам, сообщает ТАСС.

Предлагается дополнить Семейный кодекс РФ новой статьей, регламентирующей условия и порядок совместного воспитания детей родителями. Так, в случае отсутствия соглашения между супругами, с кем останется ребёнок после развода, суд сможет по своему усмотрению установить порядок совместного воспитания. Предполагается, что суд будет определять индивидуальный график проживания ребёнка с каждым из родителей. При этом будет учитываться мнение родителей и самого ребёнка, если он достиг 10 лет.

Согласно документу, суд не сможет назначать совместное воспитание, если у одного из родителей нет места жительства или он живёт за рубежом, если один родитель ограничен в правах или подал ходатайство об отказе от совместного воспитания.

Также в законопроекте указываются случаи, в которых суд может принять решение о невозможности установления совместного воспитания. Основаниями могут стать наличие у ребенка хронического заболевания, требующего постоянного медицинского наблюдения, график работы одного из родителей — вахтовый, сменный метод или длительные командировки, большое расстояние между местами жительства обоих родителей. Кроме того, суд может принять соответствующее решение, исходя из заключения органов опеки после обследования условий жизни ребёнка, свидетельствующем о возможном ухудшении условий его жизни после назначения совместной опеки.

Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие полноценного общения с одним из родителей может препятствовать гармоничному развитию личности. По мнению авторов проекта, дети из неполных семей зачастую имеют низкую успеваемость, проблемы с дисциплиной, повышенную тревожность. Предлагаемые изменения будут способствовать укреплению связи ребёнка с обоими родителями, снижению уровня негативного влияния бракоразводного процесса на детскую психику. «При совместном воспитании ребёнок не теряет ощущения полной семьи, сохраняет эмоциональную связь с обоими родителями», — говорится в документе.

Русская линия