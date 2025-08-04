Русская линия
Сводка новостей от 4 августа 2025

В ЛДПР предложили отменить бесплатное обучение для детей мигрантов
Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что на фоне нехватки мест в российских школах такая мера будет оправданной…

Леонид СлуцкийБесплатное обучение в школах надо отменить для мигрантов из-за нехватки мест. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает Ura.Ru.

«Бесплатное обучение для мигрантов в России нужно отменить! Во многих регионах наблюдается острый дефицит мест в школах», — заявил Слуцкий в своем Telegram-канале.

По словам политика, наиболее серьёзная ситуация складывается в старших классах. А «нашествие мигрантов» мешает всем, добавил он.

Из-за дефицита учителей падает качество обучения в школах, что негативно влияет на русских старшеклассников. «На всю эту „орду“ тратятся огромные государственные деньги, причём из кармана русских же родителей», — особо отметил Слуцкий.

Чтобы решить эту проблему, ЛДПР внесёт на рассмотрение в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно ему, за обучение в школах для тех, кто не родился в России, надо будет платить.

Поддержат ли депутаты эту инициативу, пока неизвестно.

Проблема засилья детей мигрантов в российских школах, действительно, с каждым годом становится всё более серьёзной. С одной стороны, власти, допустившие массовую миграцию в нашу страну, не должны отказываться о того, чтобы иметь возможность влиять на воспитание мигрантов, с другой — очень часто именно приезжие начинают наводить порядки в российских школах, а не наоборот.

Очевидно, что не замечать данной проблемы нельзя. И если ввести платное образование для приезжих не получится, необходимо задуматься над тем, что делать с засильем слабоговорящих на русском языке детей мигрантов дальше. В любом случае, российским властям придётся в корне менять свою беззубую миграционную политику.

Русская линия

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