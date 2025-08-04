В день пророка Илии, который является покровителем Воздушно-десантных войск России, военнослужащие приняли участие в Крестном ходе на Красной площади Москвы…

2 августа 2025 года в центре Москвы прошли торжества, посвященные дню памяти пророка Илии. В этот день отмечалась 95-я годовщина создания Воздушно-десантных войск. Пророк Илия почитается как небесный покровитель этого рода войск, сообщает Патриархия.Ru.

Центром торжеств традиционно стал храм во имя святого пророка Божия Илии на бывшем Новгородском подворье, что в Китай-городе, — один из старейших московских храмов. В престольный праздник храма, который расположен на улице Ильинка, совершили председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим и иерарх Сербского Патриархата епископ Пакрацкий и Славонский Иоанн, находящийся в российской столице по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Иерархам сослужили благочинный Иверского округа Московской (городской) епархии, настоятель Илиинского храма на Новгородском подворье протоиерей Андрей Речицкий; настоятель храмов Патриаршего подворья в Зарядье г. Москвы протоиерей Вячеслав Шестаков; настоятель храма святителя Николая Мирликийского в Покровском г. Москвы, председатель отдела по делам молодежи Московской (городской) епархии протоиерей Кирилл Сладков; настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря г. Москвы протоиерей Александр Ильяшенко; клирики храма пророка Божия Илии на Новгородском подворье протоиерей Игорь Осипенко и протоиерей Александр Курнасов; настоятель храма иконы Владимирской Божией Матери в с. Быково Раменского городского округа Московской области священник Иоасаф Бесталанный; клирик храма прп. Пимена Великого в Новых Воротниках г. Москвы священник Дмитрий Федоров; клирик храма Архангела Михаила при клиниках на Девичьим поле священник Константин Кабанов; клирик Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы протодиакон Николай Платонов; клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках г. Москвы протодиакон Валерий Щеглов; столичное духовенство.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма под управлением регента Петра Савинкова.

В качестве почетных гостей на богослужении присутствовали временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор С. Чубарыкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты В. Чубаров, председатель президиума общероссийской общественной организации «Совет ветеранов ВДВ России» генерал-майор В. Данильченков.

За Литургией молились многочисленные прихожане и гости храма, среди которых были действующие офицеры и солдаты, ветераны ВДВ, воспитанники военно-патриотических клубов.

По окончании Литургии ветераны и воины Воздушно-десантных войск проследовали Крестным ходом на Красную площадь, где у Лобного места епископ Истринский Серафим совершил молебное пение чествуемому Пророку Божию Илии.

В проповеди по окончании молебна владыка Серафим отметил: «Ревнитель веры в Единого Истинного Бога, поборник благочестия и искоренитель идолопоклонства пророк Илия побуждает всех нас благоговейно хранить наше духовное наследие, верить в Господа и изгонять из жизни всяческих идолов, каковыми становятся страсти греховные. Пророческое служение — это провозглашение Божественной правды, то есть незыблемых законов, на основе которых должна строиться и духовная, и земная жизнь людей. Ибо только воля Божия приносит нам подлинное счастье и благополучие. Сегодня пророческое служение принадлежит Святой Церкви во всей ее Полноте, которая с такой же ревностью и бескомпромиссностью должна свидетельствовать о Боге Истинном, призывать людей веровать в Него, как это делал славный пророк Илия».

Архиерей пожелал всем воинам и православным мирянам твердо хранить веру и никогда не отступать от истины.

По окончании богослужения епископ Истринский Серафим передал участникам торжеств благословение и поздравление Святейшего Патриарха Кирилла.

Русская линия