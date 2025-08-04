3 августа 2025 года на архиерейском подворье храма Богоявления Господня в деревне Хопылёво Рыбинского района Ярославской области прошли торжества, посвященные 280-летию со дня рождения святого праведного воина Феодора Ушакова. Праздничную Литургию в этот день совершили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин в сослужении представителей духовенства Рыбинской епархии, сообщает пресс-служба Рыбинской епархии.

За Литургией вместе с паломниками и прихожанами молилась настоятельница Свято-Введенского Толгского женского монастыря Ярославля игумения Варвара (Третьяк). На богослужении присутствовали председатель Попечительского совета по восстановлению храмового комплекса в Хопылёво Дмитрий Степаненко, члены Попечительского совета, глава Рыбинского района Татьяна Смирнова, генеральный директор АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» Максим Авдеев, управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

В состав храмового комплекса в Хопылёво входят два храма — Богоявления Господня и святого благоверного князя Александра Невского. В Богоявленском храме приняли Святое Крещение великий адмирал Фёдор Ушаков и его дядя преподобный Феодор Санаксарский. Неподалеку, в деревне Бурнаково, располагалось поместье дворян Ушаковых.

К середине XX века оба храма были закрыты, со временем территория комплекса пришла в запустение, церкви постепенно разрушались. В 2017 году был создан Попечительский совет по восстановлению храмового комплекса в Хопылёво, который по поручению тогдашнего губернатор Ярославской области Дмитрия Миронова возглавил Дмитрий Степаненко (ныне — заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом). На сегодняшний день реставрация полностью завершена.

По окончании праздничного богослужения в честь 280-летия со дня рождения великого адмирала состоялись торжественная встреча ковчега с частицей мощей преподобного Феодора Санаксарского и Крестный ход. Принесение святыни было осуществлено благодаря инициативе Фонда апостола Андрея Первозванного.

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий обратился к молившимся с архипастырским словом, в котором отметил, что именно здесь «святой праведный воин Феодор Ушаков крестился, ходил в церковь, молился, исповедовался, причащался и таким образом принял тот дар Божий, благодать которого воспламенила его сердце для дальнейших трудов на благо нашего Отечества».

«Сегодня мы также принесли в дар ковчег с частицей мощей преподобного Феодора Санаксарского. Преподобный Феодор родился в этих местах и воспринимал здесь дух благочестия и веры православной, и вместе с младенцем Феодором Ушаковым они возрастали в Боге и достигли высокой святости в этой земной жизни», — отметил владыка.

Дмитрий Степаненко передал в дар архиерейскому подворью личный молитвослов святого праведного воина Феодора Ушакова. В течение многих лет молитвослов хранился в семье прославленного советского адмирала Николая Кузнецова.

«Это издание 1751 года выпуска, которое находилось рядом с Фёдором Ушаковым долгие годы его славного жизненного пути, — рассказал Дмитрий Александрович, — и во время морских сражений, и во время добрых дел, которые он совершал на мирном поприще. Этот молитвослов пополнит духовную сокровищницу Богоявленского храма, которая с каждым годом обретает новые уникальные святыни».

Епископ Вениамин поздравил молившихся с праздником и произнёс слова благодарности в адрес митрополита Ташкентского Викентия, директора Фонда апостола Андрея Первозванного Владимира Бушуева, председателя Попечительского совета по восстановлению храмового комплекса в Хопылёво Дмитрия Степаненко и руководителя инициативной группы по строительству Духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном Дмитрия Шлопака.

Торжество завершилось церемонией возложения цветов к памятнику святому праведному воину Феодору Ушакову и преподобному Феодору Санаксарскому. Затем на территории архиерейского подворья начался Всероссийский фестиваль культуры и искусства. Для гостей были организованы ярмарка ремесел и народных промыслов, полевая кухня, концертная программа.

В рамках фестиваля была проведена торжественная церемония памятного гашения художественной почтовой карточки с литерой В. На карточке изображена церковь Богоявления Господня деревни Хопылёво. Художник-дизайнер: Александра Егиазарян.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Степаненко, епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин, глава инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь праведного воина Феодора Ушакова в городе Москве (Левобережный) Дмитрий Шлопак, директор Фонда апостола Андрея Первозванного Владимир Бушуев.

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