Украинский суд в очередной раз отклонил все ходатайства защиты владыки и продлил его содержание под стражей на два месяца…

Митрополит Святогорский Арсений останется в СИЗО, как минимум, до конца сентября

Славянский горрайонный суд Донецкой области Украины продлил содержание наместника Успенской Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения под стражей ещё на два месяца, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на пресс-службу Святогорской обители.

Суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения архиерею на заседании 1 августа 2025 года. Сторона защиты указала, что срок действия постановления, на основании которого владыка содержался под стражей, истёк ещё 22 июля 2025 года. С тех пор ни одного нового судебного решения, которое бы легитимно продлевало меру пресечения, вынесено не было.

Прокурор огласил новое ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания подсудимого под стражей. Суд удовлетворил это ходатайство, продлив арест митрополита Арсения на 60 дней — до 29 сентября включительно, без возможности внесения залога.

При этом суд в очередной раз отказал в удовлетворении всех ходатайств стороны защиты, в том числе о смене меры пресечения на личное поручительство десяти народных депутатов Украины, применении залога или назначении другой альтернативной меры пресечения.

В настоящее время адвокаты готовят апелляционную жалобу в Днепровский апелляционный суд.

Следующее заседание Славянского горрайонного суда по делу владыки состоится 10 сентября 2025 года. Митрополит Святогорский Арсений находится в Днепровском СИЗО с 25 апреля 2024 года.

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