Русская линия
Сводка новостей от 4 августа 2025

Сербский Патриарх Порфирий: Выражаю свою полную и безоговорочную поддержку президенту Милораду Додику
Предстоятель Сербской Православной Церкви осудил незаконный приговор суда Боснии и Герцеговины в отношении президента Республики Сербской…

Патриарх Сербский ПорфирийСербский Патриарх Порфирий отреагировал на незаконное решение ангажированных судебных органов Боснии и Герцеговины в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика, подтвердивших приговор о его заключении под стражу и запрете на политическую деятельность. Специальное сообщение появилось на официальном сайте Сербской Православной Церкви, сообщает Православие.Ru.

«Хоть это и было ожидаемо, всё же я с глубокой обеспокоенностью получил сообщение о том, что в отношении высшего избранного представителя сербского народа в Боснии и Герцеговине, президента Республики Сербской г-на Милорада Додика, в ходе незаконного и антидемократического судебного разбирательства моноэтничный состав так называемого суда Боснии и Герцеговины подтвердил ранее вынесенный приговор о тюремном заключении и запрете на участие в политической деятельности, — говорится в Патриаршем заявлении.

И на этот раз выражаю свою полную и безоговорочную поддержку президенту Додику и снова констатирую, что этот приговор был вынесен с целью свести на нет демократически выраженную волю сербского народа, лишить легитимности существование Республики Сербской и поставить под вопрос само существование сербского народа в Боснии и Герцеговине.

Обеспокоенность наша ещё больше усиливается в связи с беспорядками, происходящими в жизненном пространстве сербского народа, которое мы веками делили с народами, имеющими одни корни и говорящими на одном языке. Поэтому я обращаюсь и прошу, прежде всего, религиозных лидеров Сербии, Боснии и Герцеговины и других стран сделать всё возможное для сохранения мира и мирного будущего для детей и молодых поколений. Политические деятели не должны допустить, чтобы наши народы стали жертвами интересов тех, кто инициирует эти процессы издалека.

Молюсь и призываю всех православных сербов молиться Господу, чтобы достичь хотя бы минимального взаимопонимания ради общего блага, мира и будущего нашего народа".

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Истринский Серафим призвал воинов ВДВ твёрдо держаться Православия и не уклоняться в идолопоклонство
В день пророка Илии, который является покровителем Воздушно-десантных войск России, военнослужащие приняли участие в Крестном ходе на Красной площади Москвы...

Сербский Патриарх Порфирий: Выражаю свою полную и безоговорочную поддержку президенту Милораду Додику
Предстоятель Сербской Православной Церкви осудил незаконный приговор суда Боснии и Герцеговины в отношении президента Республики Сербской...

В Ярославской области молитвенно почтили 280-летие со дня рождения Фёдора Ушакова
Церковный торжества на малой родине прославленного адмирала возглавил постоянный член Св. Синода Русской Православной Церкви митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий...

В ЛДПР предложили отменить бесплатное обучение для детей мигрантов
Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что на фоне нехватки мест в российских школах такая мера будет оправданной...

Митрополит Святогорский Арсений останется в СИЗО, как минимум, до конца сентября
Украинский суд в очередной раз отклонил все ходатайства защиты владыки и продлил его содержание под стражей на два месяца...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Корнилия Переяславского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика