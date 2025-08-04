Сербский Патриарх Порфирий отреагировал на незаконное решение ангажированных судебных органов Боснии и Герцеговины в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика, подтвердивших приговор о его заключении под стражу и запрете на политическую деятельность. Специальное сообщение появилось на официальном сайте Сербской Православной Церкви, сообщает Православие.Ru.

«Хоть это и было ожидаемо, всё же я с глубокой обеспокоенностью получил сообщение о том, что в отношении высшего избранного представителя сербского народа в Боснии и Герцеговине, президента Республики Сербской г-на Милорада Додика, в ходе незаконного и антидемократического судебного разбирательства моноэтничный состав так называемого суда Боснии и Герцеговины подтвердил ранее вынесенный приговор о тюремном заключении и запрете на участие в политической деятельности, — говорится в Патриаршем заявлении.

И на этот раз выражаю свою полную и безоговорочную поддержку президенту Додику и снова констатирую, что этот приговор был вынесен с целью свести на нет демократически выраженную волю сербского народа, лишить легитимности существование Республики Сербской и поставить под вопрос само существование сербского народа в Боснии и Герцеговине.

Обеспокоенность наша ещё больше усиливается в связи с беспорядками, происходящими в жизненном пространстве сербского народа, которое мы веками делили с народами, имеющими одни корни и говорящими на одном языке. Поэтому я обращаюсь и прошу, прежде всего, религиозных лидеров Сербии, Боснии и Герцеговины и других стран сделать всё возможное для сохранения мира и мирного будущего для детей и молодых поколений. Политические деятели не должны допустить, чтобы наши народы стали жертвами интересов тех, кто инициирует эти процессы издалека.

Молюсь и призываю всех православных сербов молиться Господу, чтобы достичь хотя бы минимального взаимопонимания ради общего блага, мира и будущего нашего народа".

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