Украинская Православная Церковь остаётся самой распространенной и многочисленной Церковью Украины, несмотря на преследования со стороны режима Зеленского. Об этом свидетельствуют данные о количестве религиозных организаций на Украине, сообщает ТАСС.

Количество религиозных организаций УПЦ в 2025 году составляет 10 тысяч 118, в том числе непосредственно религиозных общин — приходов — 9 тысяч 792. У раскольнической «Православной церкви Украины», которую стараются продвигать власти — 8 тысяч 511 организаций, в том числе 8 тысяч 291 община.

На начало 2022 года в составе УПЦ насчитывалось 8 тысяч 498 приходов, в то время как в 2025 году их стало, как уже отмечалось, 9 тысяч 792. Таким образом, число приходов УПЦ даже увеличилось.

В столице Украины тоже больше приходов УПЦ, чем раскольнической «ПЦУ» — 267 против 192. В восточной части Украины у УПЦ приходов в два-три раза больше, чем у раскольников — например, в Днепропетровской области (636 против 241), Одесской (546 против 146), Харьковской (364 против 83), Сумской (391 против 127). У «ПЦУ» больше приходов только на западе Украины — в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Однако в самой западной области — Закарпатской — значительно преобладает УПЦ со 618 общинами против 107 у «ПЦУ».

Сторонники «ПЦУ» неоднократно предпринимали попытки силового захвата церквей УПЦ, а власти на центральном и региональном уровнях развернули пропагандистскую кампанию за переход из УПЦ в «ПЦУ», которую представляют «национальной» церковью Украины. При этом с начала 2022 года из УПЦ в «ПЦУ» таким образом были переведены всего 685 приходов.

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