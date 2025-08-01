30 июля 2025 года в Белгородскую митрополию из Липецка был принесен ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Мощи встречали в Александро-Невском кафедральном соборе Старого Оскола при большом стечении народа. Ковчег доставили из Алексеевки — именно здесь состоялась первая встреча жителей Белгородской области со святыней, сообщает Патриархия.Ru.

Митрополит Белгородский Иоанн с епископом Губкинским Авелем перенесли ковчег к стенам собора, где в сослужении духовенства Белгородской митрополии совершили молебен. Затем владыка Иоанн возглавил всенощное бдение в кафедральном храме.

На службе глава Белгородской митрополии был облачен в омофор, который принадлежал святителю Тихону. «Святитель Тихон был в Америке и там проводил миссионерскую работу по утверждению Православия. И вот там осталось облачение от святителя Тихона, — отметил владыка. — Однажды в православном храме Бостона ко мне подошли люди, которые хранили эту святыню, и преподнесли её мне, сказав: „Мы хотели бы, чтобы вы совершали рукоположение священников Русской Православной Церкви в этом омофоре“. Следуя завету этому, я по сей день совершаю чин рукоположения в омофоре Святейшего Тихона, Патриарха Всероссийского, исповедника».

Принесение святыни в пределы Белгородской митрополии совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского Крестного хода, посвященного 100-летию блаженной кончины святителя Тихона. Стартовало масштабное шествие 6 апреля от Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве и завершится 9 октября, охватив не менее 90 крупных городов России и Белоруссии. Организатором принесения выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного русского народного собора и благотворительного фонда «Царьград».

Святыню в пути сопровождает священник Максим Марук, клирик Сергиево-Посадской епархии. В беседе он подчеркнул важность и своевременность принесения святыни по городам страны. Множество верующих приходит поклониться мощам, некоторые делятся историями исцелений, полученных по молитвам святителя Тихона.

Утром 31 июля ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, покинул Александро-Невский храм и был доставлен для поклонения в Спасо-Преображенский собор г. Губкина. Затем состоялись проводы святыни, которая была передана для принесения в пределы Курской митрополии.

Русская линия