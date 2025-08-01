Российское военно-историческое общество организовало по этому поводу возложение цветов к памятникам участников Великой войны во многих городах России…

1 августа 2020 года в России отмечается День памяти русских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914−1918 годов. Долгое время Великая война, в которой погибли миллионы подданных Российской империи, незаслуженно обходилась вниманием.

Ситуация изменилась лишь в декабре 2012 года, когда был принят Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». В соответствии с этими изменениями, 1 августа Россия и вспоминает о погибших во время Первой мировой войны русских воинах.

В связи с этим сегодня в Москве и ряде регионов России проходят мемориальные акции, сообщает сайт Российского военно-исторического общества.

«До начала XXI века Первая мировая война считалась в России почти забытой страницей. И Российское военно-историческое общество — одна из первых общественно-государственных организаций, которая обратила внимание наших граждан на важность сохранения памяти о глобальном конфликте, в котором российские воины проявили доблесть и мужество, подлинный героизм. Достаточно сказать, что более 1 миллиона 100 тысяч русских солдат и офицеров в годы Первой мировой войны стали кавалерами Георгиевского креста, — отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Войну, начавшуюся в 1914 году, в России прозвали „народной“ или „отечественной“. Мы сражались за собственные национальные интересы, однако русские солдаты несли освобождение и другим народам. Своей доблестью русские воины спасали Францию и Сербию, Италию и Румынию, Английские войска на Ближнем Востоке. В разное время наша армия сдерживала до 40% вражеских дивизий. Русская Армия одержала ряд блестящих побед под Гумбинненом и Варшавой, в Карпатах и на полях Галиции, под Сарыкамышем и Эрзерумом».

Первый общенациональный памятник Героям Первой мировой войны был установлен в 2014 году на Поклонной горе в Москве (напротив Музея Победы). На церемонии открытия присутствовал президент России Владимир Путин. Автор памятника — народный художник России Андрей Ковальчук. За 10 лет мемориал стал знаковым Местом Памяти для гостей и жителей столицы.

Акцию Памяти здесь провело Российское военно-историческое общество совместно с Музеем Победы. К церемонии присоединились представители общественных организаций.

В продолжение дня, в Москве состоялась церемония возложения цветов в Мемориально-парковом комплексе Героев Первой Мировой войны (район Сокол). Организатором мероприятия здесь выступили Центр патриотического воспитания Университета «Синергия» при поддержке Московского отделения Российского военно-исторического общества. Мероприятие традиционно объединяет студентов, преподавателей, общественных деятелей.

Усилиями Российского военно-исторического общества памятники, посвященные Героям Первой мировой, открыты в Москве, Гусеве, Калининграде, Кирове, Липецке, Пскове, Ставрополе, Саранске, Туле; а также в Сербии и Словении. Несколько монументов установлено во Франции, где сражался Русский экспедиционный корпус. Здесь также прошли памятные мероприятия.

В частности, во Франции, церемония возложения состоялась в Сент-Илер, где захоронены воины Русского экспедиционного корпуса. Здесь сегодня собрались президент Ассоциации «На Запад» Фабрис Ульве, президент ассоциации «Мишка» Мари Бельгу, руководитель Клуба «Куранты» (Германия) Владимир Полежаев. Они бережно хранят память о подвиге Героев Первой мировой. Панихиду совершил отец Амвросий, предстоятель православного скита Всех Святых в Земле Российской просиявших, который находится в соседнем Мурмелоне.

Русская линия