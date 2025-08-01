Автор известного в христианском мире фильма «Страсти Христовы» американский актёр и режиссёр Мэл Гибсон заявил о начале работы над кинолентой «Воскресение», которая станет продолжением художественного воплощения Евангельской истории. Основные съёмки фильма будут проходить в Cinecittà — студии, которая имеет большую историю создания библейских и исторических лент. Дополнительные сцены будут снимать на юге Италии — Матера, Джиноза, Гравина-Латерца и Альтамура, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Aleteia.

Указывается, что к участию в проекте привлечены актёры, хорошо известные зрителям по «Страстям Христовым». Джим Кэвизел снова сыграет Иисуса Христа, Майя Моргенштерн — Богородицу, а Франческо Де Вито — апостола Петра. Учитывая то, что с премьеры первого фильма прошло более 20 лет, создатели планируют использовать технологию компьютерной графики для омоложения актёров.

Сценарий фильма разрабатывался в течение семи лет в сотрудничестве со сценаристом «Храброго сердца» Рэндаллом Уоллесом и братом режиссёра Крисом Гибсоном. А сам проект создаётся в сотрудничестве с Icon Productions и Lionsgate, которые также займутся его международной дистрибуцией.

По словам самого Мэла Гибсона, «Воскресение» не будет просто продолжением «Страстей Христовых», которые были основаны на повествовании Евангелия. Проект будет исследовать глубокие духовные и метафизические измерения пасхальных событий, в частности: сошествие Христа в ад, битву с силами тьмы, падение ангелов и другие элементы, выходящие за пределы буквального послания Евангелия.

Стоит отметить, что это весьма рискованный шаг, который может привести к полному провалу картины. Мэл Гибсон, безусловно, талантливый режиссёр, но если его новый фильм окажется просто воплощением фантазий о Воскресении Христовом, это будет мало кому интересно.

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