1 августа 2025 года президент России Владимир Путин традиционно встретил президента Белоруссии Александра Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, где они смогут провести обстоятельные переговоры и отдохнуть, сообщает сайт Президента РФ.

После приезда главы Белоруссии и встречи с Владимиром Путиным первые лица посетили Смоленский скит, где присутствовали на службе в храме Смоленской иконы Божией Матери.

Затем состоялась краткая беседа лидеров двух стран, после которой В. Путин и А. Лукашенко ответили на вопросы представителей СМИ.

Вопрос: Владимир Владимирович, Александр Григорьевич, здравствуйте! Позвольте воспользоваться случаем и задать несколько вопросов.

В.Путин: Да, но позвольте мне сначала поприветствовать ещё раз Александра Григорьевича.

А.Лукашенко: Спасибо.

В.Путин: Поблагодарить за то, что он принял приглашение, приехал в такой день.

А.Лукашенко: Как договаривались, каждый год.

В.Путин: В такой день, когда мы вспоминаем всех воинов, которые положили свою жизнь за Отечество, у нас это памятная дата, это стало традицией. Мы регулярно встречаемся здесь. И, разумеется, будет возможность, как мы договаривались, обсудить наши текущие дела.

Правительство работает очень активно. У нас уже свыше 50 миллиардов торговый оборот. Это очень хорошее достижение. Проектов много, причём они в таких очень важных, перспективных областях. Разумеется, при таком объёме всегда много вопросов возникает. У нас будет возможность эти вопросы обсудить.

А.Лукашенко: Выходные мы положим на алтарь обсуждения.

Владимир Владимирович, Вы очень правильно сказали: когда я подлетал сюда, отметил, что мы с вами хорошую традицию зародили — два православных народа, мы как представители, каждый год [встречаемся здесь], и этот храм уже как родной. Но вот на подъезде заметил, что Смоленский скит — это хорошо, но белорусского нет здесь скита.

В.Путин: Это наше общее.

А.Лукашенко: Да.

В.Путин: Заложен в 1914 году.

А.Лукашенко: Да, в 1914-м, ну и Смоленск рядом практически. Поэтому мы тоже подумаем. Места тут хватает.

В.Путин: Да, это пожалуйста.

А.Лукашенко: Построить храмик какой-то. Подумаем над этим, раз уж дорога проложена. Сюда много белорусов приезжает — вера одна православная наша. Поэтому спасибо Вам за то, что положили хорошую традицию.

В.Путин: Спасибо.

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