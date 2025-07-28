28 июля 2025 года, в день Крещения Руси, по окончании Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Крестный ход c частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади, сообщает Патриархия.Ru.

В Крестном ходе и молебне у памятника приняли участие архиереи и духовенство, сослужившие Его Святейшеству за Литургией, участники богослужения в Патриаршем Успенском соборе.

У памятника, где собрались клирики московских храмов, жители и гости столицы, было совершено молебное пение равноапостольному князю Владимиру.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Россия 24», «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Трансляция была выведена на большой экран, установленный на площади перед памятником.

На сугубой ектении были вознесены прошения:

«Еще молимся о великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле и о всей во Христе братии нашей.

Еще молимся о Богохранимей стране нашей Российстей, Президенте ея Владимире Владимировиче, властех и победоносном воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Благодаряще со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, Твоему благоутробию, Спасе и Владыко наш, Господи, о Твоих благодаяниих, яже излиял еси на Землю нашу от Крещения ея и до ныне, и прадаем, и славословие Тебе, яко Богу, приносим, и умиленно вопием: избави от всех бед люди Твоя и всегда, яко Милостив, исполни во благих прошения наша, прилежно молимся Тебе, услыши и помилуй.

Еще молимся Тебе, Спасителю нашему, чрез благовернаго князя Владимира благоволившему избрати род наш в наследие Свое и в купели Крещения даровати Духа Святаго, о еже Церковь нашу Святую от расколов и нестроений соблюсти, и в единомыслии веры ея утвердити, и миром оградити, рцем вси: Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся Тебе, Господи Вседержителю, о еже призрети и утвердити виноград сей, егоже насади и сохрани от всех наветов вражиих десница Твоя; и в предняя лета даруй наследию Твоему мир и безмятежие, да не умалится и не поколеблется Русь Святая, юже избрал еси в жилище Себе, да славится Трисвятое Имя Твое, услыши и помилуй.

Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе, Бога нашего, и ближняго своего, сотвори, да ненависти, вражды, обиды и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да царствует в сердцах наших, молим Ти ся, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся Тебе, Господу Спасителю нашему, о еже прияти молитвы нас недостойных рабов Твоих в сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обышедше бо обыдоша ю врази, и о еже явити спасение Твое. Рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердити нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе духа. Рцем вси, Господи, услыши и милостивно помилуй".

Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву:

«Триипостасный Боже, Отче Вседержителю, Сыне Единородный, Спасителю мира, и Душе Святый, просвещаяй и освящаяй племена и народы! Иже и владыку Земли Русския, князя Владимира, к свету истинныя веры наставивый, и тем всю страну нашу Крещением просветивый, и сонмом святых, яко пресветлым звездам, небо Церкве нашея украсившим, возсияти даровавый! И нам, смиренным и недостойным чадом их, ныне предстоящим славе Твоей и благодарственное молебное пение приносящим за все благодеяния, бывшая на Руси от лет древних и до ныне. Призри на ниву Твою, Церковь Святую, на страны и народы, преемственно воспринявшие веру православную из единой купели Крещения в водах днепровских и ныне приносящих Тебе, якоже прекрасный плод спасительнаго сеяния Слова Твоего, лики святых. Тии бо послужиша людем своим верою, надеждою и любовию, образом слова и жития указующе нам путь к совершенству по заповеди Христовой: будите убо совершени, якоже и Отец ваш Небесный совершен есть. Сохраняюще сие святое наследие их, молим Тя, Жизнодавче: спаси и помилуй нас, мир миру Твоему даруй и всему созданию Твоему, егоже по грехом нашим сыны века сего погубити тщатся. Вемы бо, яко не хощеши смерти грешников, но еже обратитися и живым им быти; призри на нас, во гресех пребывающих, отврати гнев Твой, праведно движимый на ны, даруй нам покаяние и Твоим неизреченным милосердием помилуй нас. Приими молитвы и труды наша о умножении любве среди всех людей мира сего. Землю нашу огради, власти умудри, вся утеши и умири, Церковь Твою возрасти, достояние Твое соблюди, мужи и жены, и младенцы благодатию просвети, и вся люди Твоя в Православии и благочестии утверди молитвами Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и Всех святых, в Земли нашей просиявших, да в единении веры и любве славим Тя, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков».

В завершение Святейший Владыка обратился к присутствующим с Первосвятительским словом.

По окончании молебна состоялось поклонение святым мощам равноапостольного Крестителя Руси, ковчег с частицей которых был изнесён Крестным ходом из Кремля на Боровицкую площадь.

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