28 июля 2025 года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира и праздника Крещения Руси, на православном телеканале «Спас» состоится премьера нового документального фильма «Крест над Россией», сообщает официальный сайт телеканала «Спас».

Первыми фильм увидят жители Крыма, Турции, Казахстана, Замбии и Узбекистана. Премьерные показы пройдут на нескольких площадках: в «Точках опоры» Симферопольской и Крымской епархии, Русском доме Антальи, киноклубе Свято-Успенского Кафедрального собора в Астане, Русском доме города Лусаки, а также в Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской Православной Церкви.

В эфире телеканала премьера состоится вечером 28 июля в 20:30.

«Не было и нет более важного события в истории нашей страны, чем её Крещение. Нет более важного события в жизни каждого человека, чем Крещение. Всё то, что мы ищем о самих себе, всё то, что мы пытаемся сформулировать и понять после кровавого разрыва нашей истории в ХХ веке, всё то, к чему мы мучительно теперь возвращаемся, все ответы про нас — в Кресте. Крест над Россией — вот и весь смысл нашей истории. Нашего счастья и наших падений, наших великих побед и сокрушительных смиряющих поражений, нашей непобедимости в веках и нашего 1000-летнего неумирания в ситуациях, когда любая другая цивилизация уже давно бы сошла со сцены», — прокомментировал новый фильм генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.

В фильме «Крест над Россией» приняли участие отец Андрей Ткачев, православный священник французского происхождения из Чебоксар отец Василий Паскье, актёр Анатолий Гущин, писатель Фазиль Ирзабеков.

Каким образом христианство укоренилось на Руси? В чем заключается духовное значение Таинства Крещения и как оно преображает человеческую жизнь? Как сегодня живут и несут слово Божие современные последователи дела князя Владимира в отдаленных регионах России? Об этом «Крест над Россией» на телеканале «Спас» 28 июля в 20:30, а позже на всех интернет-платформах телеканала.

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