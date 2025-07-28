Председатель ОВЦС МП рассказал главе Ватикана о гонениях, с которыми сегодня сталкивается Украинской Православная Церковь на Украине…

26 июля 2025 года в Апостольском дворце в Ватикане состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония с папой Римским Львом XIV, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе встречи митрополит Антоний передал главе Ватикана приветствия от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравления с избранием Предстоятелем Римско-католической церкви.

Папа Лев XIV выразил благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за его благопожелания и отметил важность развития отношений с Русской Православной Церковью.

Во время беседы были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога, а также происходящих в мире конфликтов — в том числе на Украине и Ближнем Востоке.

В частности, митрополит Антоний рассказал папе Льву XIV о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская Православная Церковь.

По завершении встречи собеседники обменялись памятными подарками.

Позже в храме святой великомученицы Екатерины в Риме состоялась встреча владыки Антония с послом России в Ватикане Иваном Солтановским.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия Русской Православной Церкви и российской дипломатической миссии при Святом Престоле.

В тот же день митрополит Антоний отбыл в Москву.

Русская линия