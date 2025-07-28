28 июля 2025 года, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

Из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Успенский собор был принесен ковчег с частицей мощей равноапостольного великого князя Владимира. Святыня была установлена в соборе справа от Царских врат.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся 24−29 июня 2008 года, постановил в память о Крещении Руси в день памяти равноапостольного князя Владимира 15/28 июля «совершать богослужение по уставу великого праздника, воздавая должную честь крестителю Руси».

У входа в собор Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель храмов Патриаршего подворья в Зарядье г. Москвы, ризничий Патриаршего Успенского собора и храмов Московского Кремля; заместитель коменданта Московского Кремля С.А. Безуглов.

Перед началом богослужения Святейший Владыка приложился к ковчегу с частицей мощей равноапостольного великого князя Владимира.

На богослужении присутствовали: первый заместитель министра культуры HA С. Обрывалин; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда; заместитель председателя Всемирного русского народного собора С. Рудов; заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» М. Иванов; руководитель ювелирно-художественной мастерской «Апостол» И. Харьков.

За Литургией молились игумении, насельники и насельницы ставропигиальных монастырей, военнослужащие Президентского полка, участники движения «Патриаршие добровольцы», прихожане московских храмов, паломники.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.Ru.

На сугубой ектении были вознесены прошения о ныне тезоименитом Президенте России Владимире Путине:

«Еще молимся о Президенте страны нашея Российския, ныне тезоименитом Владимире Владимировиче, о еже подати ему с небесе, к правлению и правосудию, силу и премудрость, добре страною нашею правити, мир и благоустроение в ней насаждати, врагов же ея и супостат в страх и бегство обращати, рцем вси: Господи услыши и помилуй.

Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на воинство и всех защитников Отечества нашего, в годину испытания души своя за ближних своих полагающих, и явити им и нам всесильную помощь Твою, рцем вси: Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся о еже просветити светом Своего благоразумия люди ожесточенныя, верныя же Своя укрепити и в единении соблюсти, молим Тя, Всещедрый Господи, ущедри и помилуй".

Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о тезоименитом Президенте:

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякаго милосердия и щедрот, Его же милость безмерна и человеколюбия неизследимая пучина! Ко Твоему Величеству припадающе, со страхом и трепетом, яко раби недостойнии, благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниих на Президенте страны нашея, ныне тезоименитом Владимире Владимировиче, бывших, смиренно приносяще, яко Господа, Владыку и Благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем, и припадающе, паки благодарим, Твое безмерное и неизреченное милосердие смиренно моляще. Да якоже ныне моления рабов Твоих прияти и милостивно исполнити сподобил еси, и во предняя в Твоей и искренняго любви и во всех добродетелях преспевающих, Твоя благодеяния, ныне чествуемаго Президента страны нашея Владимира Владимировича сподоби получити, Страну нашу Российскую им ведóмую, от всякаго злаго обстояния избавляя и мир и безмятежие тем даруя, Тебе со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Единосущным Твоим Духом во Единем существе славимому Богу, всегда благодарение приносити и преблагая глаголати и воспети сподобиши: слава Тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков».

Затем Святейший Владыка прочитал молитву о Святой Руси. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвятительским словом.

По сложившейся традиции, после Божественной литургии состоялись крестный ход из Успенского собора к памятнику равноапостольному великому князю Владимиру и торжественное молебное пение на Боровицкой площади. Ковчег с частицей мощей святого князя Владимира был изнесен крестным ходом на Боровицкую площадь и после молебна к нему был открыт доступ молящимся.

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