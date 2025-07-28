28 июля 2025 года, в день памяти св. равноап. вел. кн. Владимира, Небесного покровителя Владимира Оскаровича Каппеля, в Донском монастыре в Москве по инициативе вице-президента Скобелевского комитета Александра Алекаева состоялось заупокойное богослужение по Белому генералу.

Традиция поминовения генерала Каппеля в день памяти князя Владимира возникла в далекие 20-е годы прошлого века, когда рассеянные по всему свету каппелевцы во Владимиров день собирались в китайском городе Харбине у стен Свято-Иверского (Офицерского) храма, где упокоился Каппель. Эта благочестивая традиция была возрождена в России в 2007 году, когда в Донском монастыре состоялась торжественная церемония перезахоронения останков генерала Каппеля. С тех пор в разных уголках России в этот день все почитатели белого генерала поминают его бессмертную душу и молятся о его упокоении в Царстве Небесном.

После Божественной литургии и молебна святому князю Владимиру литию по русскому офицеру по благословению наместника обители, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополита Каширского Феогноста совершил иеромонах Авраамий (Павлов).

За богослужением также сугубо поминался генерал-лейтенант Антон Деникин, нашедший своё упокоение на кладбище Донского монастыря рядом с генералом Каппелем.

После богослужения вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев возложил цветы на могилу генерала Каппеля.

Русская линия