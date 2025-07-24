24 июля 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был принят целый ряд важных решений.

Одним из первых члены Синода рассмотрели вопрос о наименованиях канонических частей Русской Православной Церкви и в результате постановили:

1. Напомнить Священноначалию Белорусского Экзархата, Митрополичьих округов о том, что официальные наименования таковых (в том числе юридические наименования и наименования, размещаемые на официальных сайтах и документах), а также наименования их канонических структур — епархий, приходов, монастырей, подворий и иных — должны содержать словосочетания «Русская Православная Церковь» или «Московский Патриархат».

2. В случае отсутствия упомянутых словосочетаний в наименованиях перечисленных канонических структур таковые наименования следует привести в соответствие с настоящим определением.

Синод заслушал доклад управляющего делами Московской Патриархии, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, митрополита Воскресенского Григория о проводимой работе в первом полугодии 2025 года и выразил особую благодарность «всем священнослужителям, врачам и медицинским сестрам, строителям, сотрудникам гуманитарных центров, волонтерам и всем тем, кто принимает деятельное участие в помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса, Новороссии, Курской области, а также других сопредельных областей».

Члены Священного Синода выслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь ещё одного викарного епископа. По итогам обсуждения Синод постановил Преосвященным Бронницким, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, избрать игумена Иоанна (Железова), наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря Москвы.

Синод имел суждение по делу находящемуся на покое епископа Каллиника (Чернышева) и с учётом решения Высшего Общецерковного Суда о его наказании от 11 июня 2025 года определили епископу Каллинику местом пребывания на покое Николо-Шартомский мужской монастырь Шуйской епархии.

Члены Синода рассмотрели вопрос замещения вакантной кафедры Касимовской епархии и по итогам обсуждения постановили избрать Преосвященным Касимовским и Сасовским игумена Исаакия (Иванова), клирика Рязанской епархии. Кроме того, Синод имел суждение о замещении вакантной кафедры Ржевской епархии (Тверская митрополия) и постановил избрать Преосвященным Ржевским и Торопецким иеромонаха Силуана (Конева), клирика Бежецкой епархии.

Члены Синода изучили положение дел в Самарской епархии и по итогам обсуждения постановили освободить митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия от управления Самарской епархией и почислить его на покой. Преосвященным Самарским и Новокуйбышевским, главой Самарской митрополии, Синод постановил быть Преосвященному епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Феодосию с освобождением его от управления Нижнетагильской епархией, выражением благодарности за понесенные труды и сохранением за ним временного управления Душанбинской епархией. Временное управление Нижнетагильской епархией возложено на главу Екатеринбургской митрополии.

Члены Синода рассмотрели положение дел в Отрадненской епархии (Самарская митрополия). По итогам обсуждения Синод постановил освободить епископа Отрадненского и Похвистневского Никифора от управления Отрадненской епархией и почислить его на покой. В свою очередь Преосвященным Отрадненским и Похвистневским избран игумен Кирилл (Умрилов), клирик Томской епархии.

Заслушав прошение архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия, члены Синода постановили прошение удовлетворить. Местом пребывания на покое для архиепископа Зосимы определен город Москва с получением содержания от Соликамского епархиального управления. Временное управление Соликамской епархией возложено на главу Пермской митрополии.

Вместе с тем члены Синода имели суждение о дальнейшем устроении церковной жизни в Республике Коми и по итогам обсуждения постановили образовать в пределах Республики Коми Сыктывкарскую митрополию, включающую в себя Сыктывкарскую и Воркутинскую епархии. Преосвященным Сыктывкарским и Коми-Зырянским, главой Сыктывкарской митрополии, Синод постановил быть Преосвященному епископу Карасукскому и Ордынскому Филиппу с освобождением его от управления Карасукской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Временное управление Карасукской епархией возложено на главу Новосибирской митрополии.

Члены Синода постановили освободить протоиерея Николая Лищенюка от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и назначить на эту должность протоиерея Игоря Выжанова, освободив его от должности настоятеля Свято-Николаевского Патриаршего собора в Нью-Йорке и направив в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.

В должности заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви Священный Синод утвердил исполняющего обязанности заместителя председателя упомянутого учреждения священника Александра Привалова.

В должности заместителя председателя Синодального миссионерского отдела по внутренней миссии утвержден исполняющий обязанности заместителя председателя указанного Отдела священник Антоний Косых.

Члены Синода рассмотрели вопрос о титуловании архиереев епархий Патриаршего экзархата Африки и постановили:

— правящему архиерею Северо-Африканской епархии иметь титул «Каирский и Северо-Африканский»;

— правящему архиерею Южно-Африканской епархии иметь титул «Йоханнесбургский и Южно-Африканский»;

— Преосвященным Каирским и Северо-Африканским быть митрополиту Зарайскому Константину, Патриаршему экзарху Африки;

— временно управление Южно-Африканской епархией сохранить за митрополитом Каирским и Северо-Африканским, Патриаршим экзархом Африки.

Русская линия