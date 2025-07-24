Глава украинских раскольников рассчитывает, что уже вскоре монашествующие Украинской Православной Церкви будут окончательно изгнаны из обители…

23 июля 2025 украинские власти пошли на очередную провокацию против братии Киево-Печерской Лавры и организовали посещение главой украинских раскольников Епифанием Думенко Дальних пещер святой обители, сообщает СПЖ.

В сопровождении исполняющей обязанности главы заповедника «Киево-Печерская лавра» Светланы Котляревской и других сотрудников заповедника Епифаний со своими сторонниками совершил «молебен» в пещерном храме Феодосия Печерского.

В ходе визита Думенко выразил надежду, что «совместными усилиями» государства и «ПЦУ» «будут решены все вопросы, и верующие вскоре смогут здесь молиться». Также он потребовал окончательно изгнать Украинскую Православную Церковь из Лавры.

После «молебна» сотрудники заповедника учтиво провели для Думенко экскурсию по пещерами. Режим Зеленского делает всё возможное, чтобы раскольники, наконец, смогли стать новыми хозяевами обители.

Русская линия