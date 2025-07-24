Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов опубликовал на официальном сайте Патриаршем комиссии специальное заявлением, в котором выразил благодарность судьям Верховного суда, а также представителям государственной власти за то, что они «услышали призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла запретить в России сатанизм и признать его экстремистским движением».

Отец Феодор обратил внимание, что ранее Святейший Патриарх Кирилл подчеркивал недопустимость того, что различные сатанинские секты беспрепятственно проводят в России свои обряды, вербуют молодежь, открыто регистрируют свои группы в сообществах и в социальных сетях.

«В зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами. Но все же это имеет, в том числе и политически опасное влияние. Это не просто какое-то волшебство, какая-то экзотика. Это идеология, которая разрушает наше национальное самосознание, а значит ослабляет наш народ, провоцирует некое разделение в обществе. Причем во имя чего? Во имя поклонения идолам? Безумие», — отмечал Святейший Патриарх Кирилл.

«Было бы наивным думать, что международное движение сатанизма не существует, или оно разрозненно. Это вполне организованная сила, последовательно пытающаяся привести общество к уничтожению традиционных ценностей, государства, семьи, личности», — заявил в свою очередь отец Феодор.

В связи с этим священник обратил внимание на «откровенное богохульство на официальной церемонии открытия Парижской олимпиады», «навязчивую пропаганду абортов, половых извращений и бездетного образа жизни, пропаганду педофилии, „голые вечеринки“ российской эстрады, культ эгоизма и распад семьи в странах Запада». Всё это, по мысли отца Феодора, «видимая часть результатов работы этого международного деструктивного движения».

«Выражаем надежду, что решение Верховного суда РФ станет началом последовательного и неотвратимого освобождения России от ига деструктивных идеологий во имя утверждения традиционных ценностей, в основе которых лежат заповеди Творца, данные Им для спасения рода человеческого», — заключил глава Патриаршей комиссии.

Русская линия