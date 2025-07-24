Русская линия
Сводка новостей от 24 июля 2025

Издевательства над митрополитом Святогорским Арсением продолжаются
Наместника Святогорской Лавры уже во второй раз удерживают под стражей без какого-либо решения суда…

Митрополит Святогорский АрсенийНесмотря на то, что 21 июля 2025 года истёк срок содержания наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения в СИЗО, и суд не смог продлить его содержание под стражей, украинские власти незаконно продолжили удерживать владыку за решёткой, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Телеграм-канал Святогорской лавры.

Попытки защиты повлиять на ход дела оказались безрезультатными: 17 июля судья Славянского горрайонного суда Татьяна Хаустова предоставила слово прокурору с новым ходатайством, не рассмотрев обращения адвокатов. А 18 и 22 июля заместитель председателя суда Иван Фалин отклонил ходатайства об отводе судьи — без участия защитников, которых надлежащим образом не уведомили о заседаниях.

21 июля судья Хаустова провела очередное заседание без присутствия адвокатов владыки. Во время слушания митрополиту Арсению стало плохо из-за условий содержания — 7 часов в СИЗО без еды, воды, лекарств и доступа к свежему воздуху. Тогда решения о продлении содержания владыки под стражей принято не было.

23 июля адвокаты подали заявление в Чечеловский суд Днепра с требованием немедленного освобождения владыки, которого уже второй раз удерживают под стражей без соответствующего решения суда. Однако, Чечеловский суд отказался освободить архипастыря.

Таким образом, судебного решения о продлении содержания владыки Арсения под стражей или изменении меры пресечения на несвязанную с заключением до сих пор не принято. Наместник Лавры остаётся в СИЗО без судебного решения уже во второй раз: прошлым летом он находился в СИЗО без судебного решения 17 суток.

Следующее заседание Славянского суда (с председательствующей судьёй Т. Хаустовой) должно состояться в только пятницу 1 августа.

Русская линия

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Издевательства над митрополитом Святогорским Арсением продолжаются
Наместника Святогорской Лавры уже во второй раз удерживают под стражей без какого-либо решения суда...

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