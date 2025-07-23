С очередной антицерковной инициативой выступил Тернопольский облсовет, который уже не раз заявлял о необходимости передать Почаевскую Лавру украинским раскольникам…

Тернопольский областной совет обратился в Государственную службу Украины по вопросам этнополитики и свободы совести с просьбой провести проверку отдельных монастырей Украинской Православной Церкви на предмет «аффилированности с РПЦ». Соответствующее решение было принято 23 июля — за него проголосовали 47 депутатов. Контроль за выполнением инициативы возложен на профильную депутатскую комиссию, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт «Тернополяни».

В решении указано, что речь идёт о религиозных структурах, которые «имеют отношение к Московскому Патриархату».

«Проверке», согласно документу, подлежат следующие обители:

— Почаевская Свято-Успенская лавра,

— Почаевский Свято-Духовский монастырь Тернопольской епархии УПЦ,

— Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии УПЦ.

Ранее Тернопольская областная прокуратура инициировала расследование с целью отобрать у УПЦ земельного участка площадью 12 гектаров, на котором расположена Свято-Успенская Почаевская лавра. По мнению прокуратуры, передача земли в пользование монастырю якобы была осуществлена с нарушением законодательства, в связи с чем в ведомстве готовят судебный иск.

Русская линия