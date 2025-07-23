Профессор кафедры истории и философии Московского государственного института культуры скончался на 55 году жизни после продолжительной болезни…

23 июля 2025 года отошёл ко Господу известный православный историк и монархист Михаил Смолин. Профессор кафедры истории и философии Московского государственного института культуры, кандидата исторических наук скончался на 55 году жизни после продолжительной болезни, сообщает телеканал «Царьград».

Михаил Смолин не просто занимался научной работой, он отстаивал позицию русских людей в полемике на разных площадках, в том числе телевизионных. Всю сознательную жизнь после окончания исторического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета он посвятил работе над идеей духовного возрождения России, русской православной цивилизации, отмечает сайт Фонда «Наследие Империи».

Начал эту деятельность Михаил Борисович в редакции журнала «Москва» под руководством известного писателя, многолетнего политического заключённого советского времени Леонида Бородина, которого очень уважал и ценил его христианские взгляды.

Михаил Смолин — один из немногих исследователей, который уже в конце 90-х обращал серьёзное внимание на украинскую проблему, издавал научный «Вестник Юго-Западной Руси». С того времени практически до конца жизни он занимался огромной издательский деятельностью. Его издательство «Фонд имперского возрождения» опубликовало десятки работ русских мыслителей консервативного направления. Сам Михаил Борисович подготовил и издал целый ряд своих исследований на эти темы исторического и историософского характера.

Талант исследователя-аналитика и историософа особо раскрылся в бытность работы М.Б. Смолина в Российском институте стратегических исследований (2009−2017), сначала в качестве руководителя отдела, а затем заместителя директора РИСИ. Михаил Борисович внёс заметный вклад в развитие телеканала «Царьград» в 2017—2020 гг.

В последние годы он находился на преподавательской работе во МГИК, готовил докторскую диссертацию. С 2008 года Михаил Борисович был напрямую связан с НБФ «Наследие», а впоследствии с движением «Наследие Империи», был активным участником многочисленных историко-просветительских проектов.

Вечная память!

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