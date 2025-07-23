Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Российского государства. Решение подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца, сообщает РБК.

Иск Генпрокуратуры, поддержанный Минюстом, был рассмотрен судьей Олегом Нефедовым. Рассмотрение искового заявления проходило в закрытом от прессы режиме. В процессе участвовали только истцы — сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции.

Генпрокуратура, комментируя принятое решение, заявила, что участники «движения» публично призывают к экстремизму, а также к «уничтожению храмов». «Последователи движения придерживаются общих принципов сатанизма, используют единую символику и атрибутику, совершают оккультные обряды. Концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими материалами. Движение тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма. Наряду с ритуальными убийствами участники совершают и иные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних», — говорится в заявлении.

Решение Верховного суда распространяется не только на формально зарегистрированные организации, но и на незарегистрированные группы и сообщества, пояснил в разговоре с РБК судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко. Он напомнил, что аналогичный подход уже применялся к таким запрещенным экстремистским движениям, как А.У.Е. и М.К.У., когда на момент судебного постановления в России не было официально оформленных структур, однако «криминальные группировки активно действовали в разных регионах». По словам эксперта, с движением сатанистов в этот раз применяется «абсолютно та же судебно-правовая модель реагирования».

В первую очередь, по оценке Иванишко, под запрет попадет основанная в 2012 году международная сатанистская секта «Храм сатаны» (внесена в список нежелательных организаций), официально зарегистрированная в США. Организация насчитывает, по его данным, 23 отделения и более 10 млн последователей по всему миру. Как отметил эксперт, ее сторонники в России «достаточно радикализированы и находятся под сильным внешним влиянием». «Храм Сатаны» в декабре 2024 года был признан Генпрокуратурой нежелательной организацией.

После вступления решения Верховного суда в силу «Храм сатаны» будет считаться уже не просто нежелательной, а экстремистской организацией, «входящей в экстремистское международное движение сатанизма», уточнил эксперт.

Кроме того, под запрет попадут и другие сатанистские секты. Игорь Иванишко рассказал, что это в том числе «Храм Сета» — секта сетианцев, которую российские правоохранительные органы ранее рассматривали в качестве кандидата на признание нежелательной. Теперь, подчеркнул он, в этом нет нужды: со вступлением в силу решения Верховного суда и эта организация будет считаться экстремистской как часть «Международного движения сатанизма».

Особое внимание эксперт уделил «многочисленным группам лавеевского направления» — «одному из самых многочисленных направлений сатанизма в России», возникшему из «Церкви сатаны», основанной Антоном Шандором Лавеем в 1966 году. Теперь, уточнил эксперт, «все группы и сообщества лавеевского направления сатанизма, носящие разные длинные витиеватые названия», будут под запретом.

Среди радикальных течений Иванишко выделил антикосмистов — «агрессивных анархистов от сатанистов». Запрет затронет и дуотеистов — сатанистов, которые, в отличие от люцифериан, прямо признают традиционную христианскую картину мира и сознательно встают на сторону зла. Люцифериане, в свою очередь, по словам эксперта, пытаются «доказать, что Люцифер — это якобы добрый ангел („Ангел света“), который даровал знание людям», в то время как «Библейский Бог — это якобы деспот». Наконец, под действие запрета попадут демонолатрийцы — последователи культа, строящегося на установлении личной связи с «одним из демонов» вместо самого сатаны.

По оценке эксперта, судебное решение, по сути, охватывает «несколько десятков направлений сатанизма», действующих на территории России. Полный перечень, уточнил он, потребовал бы значительного объема текста.

Русская линия