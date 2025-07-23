С 24 по 27 июля 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла года при содействии Фонда апостола Андрея Первозванного в город на Неве будет доставлена десница Апостола Андрея Первозванного, хранимая в Богоявленском соборе Москвы. Принесение святыни приурочено к Дню Военно-морского флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.

С 15.00 24 июля до 14.30 25 июля святыня будет пребывать в Кронштадтском Морском Никольском соборе. Затем десница будет доставлена в Орденский Андреевский собор на Васильевском острове, где ей можно будет поклониться до 27 июля.

Торжественная встреча мощей в Андреевском соборе состоится 25 июля в 16.00. 26 июля Всенощное бдение в Андреевском соборе возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Святыня будет пребывать в соборе до 17.00 27 июля.

В XII веке десница Апостола Андрея Первозванного в хранилась в церкви Богородицы (Фаросской) в Большом дворце в Константинополе. Царь Михаил Федорович Романов заплатил большой выкуп турецкому султану за то, чтобы он не разорял монастырь в Фессалониках. В благодарность за это в том же 1644 году монахи передали в Москву десницу Апостола Андрея Первозванного, которая была принесена в Успенский собор в Кремле. После революции Успенский собор вошёл в состав музеев Московского Кремля, и святыня на долгие годы стала одним из «экспонатов» музейных фондов.

В 1988 году — в год тысячелетия Крещения Руси — в Оружейной палате Кремля состоялась церемония возвращения десницы Андрея Первозванного Русской Православной Церкви, она была перенесена в Богоявленский кафедральный собор в Елохове.

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