Кинот Святой Горы объяснил, почему на Афоне радостно принимали премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который ранее активно продвигал закон об «однополых браках»…

Священное Управление Святой Горы Афон опубликовало официальное заявление-оправдание в связи с общественным резонансом вокруг недавнего визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в монашескую республику, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт «Ромфея». Дело в том, что именно при данном главе греческого правительства в Греции был принят закон об «однополых браках», согласно которому содомитам разрешили даже усыновлять детей.

Многие верующие по всему миру надеялись, что Святая Гора Афон сохраняет духовную строгость в таких вопросах, но все эти надежды оказались тщетны. Члены Священного Кинота Афона, как изощрённые дипломаты, с одной стороны, подтвердили свою «оппозицию антихристианскому законодательству», а с другой, постарались оправдать радостную встречу Мицотакиса «хранением церковной традиции гостеприимства».

В официальном заявлении говорится, что во время встречи с премьером афонские монахи открыто выразили обеспокоенность в связи с легализацией «однополых браков» и правом таких пар на усыновление детей — законов, которые, по словам монахов, представляют собой «угрозу православному этосу греческого народа и ценности человеческой личности».

При этом монахи подчеркнули, что приём государственного деятеля не является одобрением его политики, а продиктован христианским долгом молитвы. Как указано в заявлении, «Афон принимает всех с рассуждением и молитвой, ибо это место покаяния, а не осуждения».

Особое внимание авторы обращения уделили критике в адрес монастырского молчания. «Молчание афонских отцов — это не равнодушие и не согласие, а выражение христианского этоса», — говорится в документе. Подчёркивается, что Афон остаётся верным традиции молчаливого свидетельства, а не публичных конфронтаций.

В то же время монахи напомнили, что апостол Павел призывал молиться не только за праведную, но и за всякую власть, чтобы сохранять мир и благочестивую жизнь.

К чести Афона далеко не все монашествующие решили приветствовать Мицотакиса. Накануне его визита семь обителей, среди которых Филофей, Каракалл, Дохиар, Григориат, Костамонит, Кутлумуш и монастырь святого Павла — официально заявили, что не будут принимать главу правительства Греции.

Русская линия