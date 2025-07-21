20 июля 2025 года управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний во время проповеди прокомментировал предписание Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, выписанные Киевской митрополии 17 июля 2025 года, сообщает портал «Православная жизнь».

«Сегодня святой апостол Павел ещё раз обращается к нам: „Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте“. По окончании советского периода нашей истории мы считали, что пришёл конец атеизму, борьбе с Церковью и верою. А слово „гонитель“ осталось в прошлом. Тогда даже в страшном сне нам бы не приснилось, что придётся опять это пережить, что захотят закрыть храмы и запретить Церковь», — отметил митрополит Антоний.

Владыка указал, что 17 июля было опубликовано предписание Государственной службы этнополитики и свободы совести о том, что «наша Церковь должна исправить какие-то нарушения, которые были обнаружены экспертной комиссией при анализе нашего Устава».

«Предписание звучит как ультиматум, а любой ответ будет рассматриваться как неправильный. Видимо, вердикт уже заготовлен. В целом просматривается спланированный сценарий, и Устав Церкви на самом деле никого не волнует», — отметил архипастырь, добавив, что «ранее было открыто судебное производство против членов Синода, затем — лишение гражданства Предстоятеля и на днях вышло предписание-ультиматум».

«Цель всех этих действий одна: запретить нашу Церковь. Возможны два варианта — целиком, либо частями», — указал митрополит Антоний.

Отвечая на вопрос о том, как же верующим вести себя в этой ситуации, управделами УПЦ привёл в пример Иова Многострадального, который «не согрешил перед Господом Богом и не произнёс ни одного неразумного слова». «И мы сегодня словами праведного Иова скажем: „Да будет Имя Господне благословенно!“. Нам, священникам и архиереям, есть для чего жить: для вас, верующих. И нам есть ради чего страдать — ради Истины, ради Предания, ради канонов Церкви, и есть ради чего умереть — ради Христа, потому что именно во Христе открывается настоящая жизнь верующего человека», — отметил владыка.

«Будем же мужественно принимать всё, что посылает нам Господь, и не переступим последнюю черту, чтобы окончательно не оказаться вне канонического поля. И что бы ни произошло, вы, как люди верующие, должны быть внимательными и чуткими, чтобы посещать храмы, исповедоваться и причащаться только там, где есть благодать Божия. С верой и Богом не стоит играться. Бог создал Церковь, и врата ада Её не одолеют. И пусть в земном измерении кажется, что это конец и нет будущего, но если человек держится основы веры, канонов, догматов Церкви, то Господь найдёт возможность возродить Церковь и не отдаст Её на поругание», — сказал архипастырь.

«Давайте же усерднее молиться, просить Божией помощи и защиты. Мы, конечно, со своей стороны будем использовать весь инструментарий для защиты нашей Церкви в юридическом, земном, поле. Но мы все также понимаем, что происходит на этом поле сейчас. Наше упование и надежда на Триединого Бога, Которому мы служим и к Которому надеемся дойти в земной жизни, чтобы быть в Царствии Отца Небесного», — заключил владыка Антоний.

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