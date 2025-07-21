Русская линия
Сводка новостей от 21 июля 2025

Армянская православная церковь призвала Пашиняна прекратить антицерковную истерию и заняться делом
Первопрестольный святой Эчмиадзин осуждает попытку премьера спровоцировать нападения на священнослужителей и насилие в стране…

Премьер-министр Армении Никол ПашинянАрмянская апостольская церковь призвала правящую в Армении политическую силу прекратить разнузданную антицерковную кампанию и отказаться от незаконного вмешательства в деятельность Армянской церкви и её самоуправление, сообщает ТАСС.

Таким образом в Эчмиадзине отреагировали на заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна от 20 июля о намерении организовать митинг на центральной площади города Вагаршапат и выгнать Католикоса всех армян Гарегина II из его резиденции.

«Первопрестольный святой Эчмиадзин осуждает эту попытку спровоцировать нападения и насилие, что является очевидным вмешательством в деятельность Армянской церкви и её самоуправление. Мы призываем правящую политическую силу прекратить антицерковную, незаконную кампанию и заняться решением серьёзных проблем, стоящих перед страной», — говорится в заявлении, распространенном пресс-канцелярией ААЦ.

Впрочем, вряд ли Пашинян успокоится. Всё, чем он занимался в последние годы, — это разрушал, а потому ждать от него созидательной работы, не приходится. Революционер, даже заняв кресло премьера, так и не перестал быть революционером.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл возглавил Казанские торжества
В день явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Литургию во граде Казани...

Готовится встреча митрополита Волоколамского Антония с папой Римским Львом
Отношения Русской Православной Церкви и Ватикана в последнее время оставляют желать лучшего...

Митрополит Бориспольский Антоний: Цель всех действий украинских властей одна — запретить нашу Церковь
Управделами УПЦ прокомментировал предписание Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины в адрес Киевской митрополии...

Священника Ростислава Калиновского продолжают незаконно удерживать украинские военные
Насильно мобилизованного клирика Украинской Православной Церкви, отказавшегося давать присягу, используют как бесплатную рабочую силу — заставляют копать окопы и пилить деревья...

Армянская православная церковь призвала Пашиняна прекратить антицерковную истерию и заняться делом
Первопрестольный святой Эчмиадзин осуждает попытку премьера спровоцировать нападения на священнослужителей и насилие в стране...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день явления Казанской иконы Божией Матери, мы вспоминаем поэта Г. Р.Державина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика