Армянская апостольская церковь призвала правящую в Армении политическую силу прекратить разнузданную антицерковную кампанию и отказаться от незаконного вмешательства в деятельность Армянской церкви и её самоуправление, сообщает ТАСС.

Таким образом в Эчмиадзине отреагировали на заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна от 20 июля о намерении организовать митинг на центральной площади города Вагаршапат и выгнать Католикоса всех армян Гарегина II из его резиденции.

«Первопрестольный святой Эчмиадзин осуждает эту попытку спровоцировать нападения и насилие, что является очевидным вмешательством в деятельность Армянской церкви и её самоуправление. Мы призываем правящую политическую силу прекратить антицерковную, незаконную кампанию и заняться решением серьёзных проблем, стоящих перед страной», — говорится в заявлении, распространенном пресс-канцелярией ААЦ.

Впрочем, вряд ли Пашинян успокоится. Всё, чем он занимался в последние годы, — это разрушал, а потому ждать от него созидательной работы, не приходится. Революционер, даже заняв кресло премьера, так и не перестал быть революционером.

Русская линия