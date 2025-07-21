Священника Украинской Православной Церкви из Каменского отца Ростислава Калиновского, которого военкомы обманом и силой забрали в ТЦК, отправили в учебный центр во Львовской области, где продолжают незаконно удерживать, сообщает СПЖ со ссылкой на родственников священнослужителя.

По информации семьи, поскольку отец Ростислав отказался приносить присягу в воинской части, на него начали оказывать давление и нагружать тяжёлыми физическими работами, используя как рабсилу. В частности, священнослужителя заставляют копать окопы и пилить деревья.

«Всё это происходит в условиях холодной дождливой погоды. Батюшка простудился, у него температура и кашель. Медицинской помощи он не получает. Нам удалось отправить посылку с медикаментами, но надеемся, что его осмотрит врач», — рассказали родные клирика УПЦ.

Сотрудники Каменского ТЦК задержали иерея Ростислава 19 июня 2025 года. 20 июня священнослужителя целый день возили по разным воинским частям, где его отказывались принимать. Через два дня его отпустили. Но 24 июня его обманным путем повторно забрали в ТЦК под предлогом «забрать документы» и вскоре доставили в одну из воинских частей. Родные сообщали, что военкомы пытались заставить его подписать контракт и угрожали тюремным заключением сроком до 10 лет за отказ от военной присяги. Но священник остался верен Богу и отказался брать в руки оружие.

Русская линия