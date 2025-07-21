Отношения Русской Православной Церкви и Ватикана в последнее время оставляют желать лучшего…

26 июля 2025 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний проведёт первую официальную встречу с новоизбранным папой Римским Львом XIV в Ватикане, сообщает РИА Новости.

«Во вторник папа возвращается в Ватикан с отдыха, в субботу запланирована аудиенция с посланником Русской Православной Церкви», — заявили агентству в Ватикане.

Ранее митрополит Антоний присутствовал на погребении папы Римского Франциска в конце апреля, однако никаких официальных встреч с новоизбранным папой у представителей Русской Православной Церкви не было.

«Моя встреча с папой Римским запланирована. Предполагается, что она пройдет 26 июля», — подтвердил митрополит Антоний.

Накануне председатель ОВЦС дал интервью, в котором оценил отношения Русской Православной и Католической Церквей как непростые. В первую очередь, это связано с активной поддержкой Ватиканом украинских униатов и демонстративным нежеланием замечать гонения на Украинскую Православную Церковь.

Очевидно, что первый визит владыки Антония в Ватикан при нынешнем папе Римском вряд ли приведёт к каким-либо прорывам. Речь идёт, скорее, о желании обеих сторон прояснить взаимные позиции по наиболее актуальным вопросам православно-католических отношений.

Русская линия