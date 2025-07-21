Русская линия
Сводка новостей от 21 июля 2025

Готовится встреча митрополита Волоколамского Антония с папой Римским Львом
Отношения Русской Православной Церкви и Ватикана в последнее время оставляют желать лучшего…

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний26 июля 2025 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний проведёт первую официальную встречу с новоизбранным папой Римским Львом XIV в Ватикане, сообщает РИА Новости.

«Во вторник папа возвращается в Ватикан с отдыха, в субботу запланирована аудиенция с посланником Русской Православной Церкви», — заявили агентству в Ватикане.

Ранее митрополит Антоний присутствовал на погребении папы Римского Франциска в конце апреля, однако никаких официальных встреч с новоизбранным папой у представителей Русской Православной Церкви не было.

«Моя встреча с папой Римским запланирована. Предполагается, что она пройдет 26 июля», — подтвердил митрополит Антоний.

Накануне председатель ОВЦС дал интервью, в котором оценил отношения Русской Православной и Католической Церквей как непростые. В первую очередь, это связано с активной поддержкой Ватиканом украинских униатов и демонстративным нежеланием замечать гонения на Украинскую Православную Церковь.

Очевидно, что первый визит владыки Антония в Ватикан при нынешнем папе Римском вряд ли приведёт к каким-либо прорывам. Речь идёт, скорее, о желании обеих сторон прояснить взаимные позиции по наиболее актуальным вопросам православно-католических отношений.

Русская линия

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