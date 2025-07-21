В день явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Литургию во граде Казани…

21 июля 2025 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), в ходе Первосвятительского визита в Татарстанскую митрополию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в соборе в честь Казанской иконы Божией Матери в Казанском Богородицком мужском монастыре Казани, сообщает Патриархия.Ru.

У входа в собор Святейшего Патриарха встречали митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель ЛДПР, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий и учащиеся воскресной школы прихода преподобного Серафима Саровского Казани.

По прибытии в собор Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Варсонофия, епископа Тверского, чудотворца Казанского, и чтимому списку Казанской иконы Божией Матери.

Богослужебные песнопения исполнили архиерейский смешанный хор Казанской епархии под управлением Марины Литвиненко и архиерейский мужской хор Казанской епархии под управлением Дениса Рогова.

Патриаршее богослужение посетили: председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий и председательница Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз», «Спас», ТРК «Новый Век», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Трансляция была выведена на большой экран, установленный перед Казанским собором.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву о Святой Руси.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление празднику.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл от лица архиереев, духовенства и верующих Татарстанской митрополии приветствовал Святейшего Владыку и преподнес в дар Его Святейшеству старинный Казанский образ Божией Матери, украшенный сестрами Казанского Богородицкого женского монастыря.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар Казанскому собору Святейший Владыка передал Жировицкую икону Божией Матери, митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу — памятные крест и панагию.

Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные награды.

— Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и помощи Татарстанской митрополии глава Республики Татарстан Рустам Минниханов был удостоен ордена «Славы и чести» I степени.

Принимая высокий орден Русской Православной Церкви, Р. Минниханов сказал:

«Ваше Святейшество! Мои православные братья и сестры!

Хотел бы поблагодарить за эту награду Вас, Ваше Святейшество. Эта награда не конкретно мне — это награда нашей республике. Благодаря Вашей позиции мир и согласие — не только в нашей России. Мы вспоминаем Ваше участие в заседании Стратегической группы «Россия — Исламский мир», в котором участвовали представители тридцати или сорока иностранных государств исламского мира. И Ваши слова, что мир могут спасти Православие и ислам, звучат сегодня как лозунг; и это на самом деле так. На примере нашей страны, на примере нашей республики мы видим, как в мире и согласии живут все национальности, и здесь, Ваше Святейшество, огромная Ваша роль. Мы это видим, мы это чувствуем, а к Татарстану у Вас особое отношение, и мы это высоко ценим.

Хотел бы, пользуясь моментом, поздравить всех наших православных братьев и сестер с сегодняшним большим праздником. Поблагодарить Вас, уважаемый Святейший, что такой праздник мы сегодня празднуем вместе с Вами. Большое спасибо! Бик зур рәхмәт!"

— Во внимание к помощи в восстановлении Казанского Богородицкого мужского монастыря председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий удостоен ордена благоверного князя Александра Невского I степени.

— Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений помощник главы Республики Татарстан К. Исхаков был награжден орденом благоверного князя Даниила Московского III степени.

— Во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения клирик Казанского Богородицкого мужского монастыря протодиакон Симеон Белецкий удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

— Во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи со знаменательной датой со дня рождения Л. Павлова удостоена ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени.

Всем участникам богослужения были вручены иконки Казанской Божией Матери с Патриаршим благословением.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл и архиереи, участвовавшие в богослужении, возложили цветы на могилу митрополита Феофана (Ашуркова; 21 мая 1947 г. — 20 ноября 2020 г.), которая находится за алтарем Казанского собора, и пропели «Вечную память» приснопамятному архипастырю.

Затем Святейший Владыка ознакомился с ходом работ по восстановлению расположенного на территории Казанского Богородицкого монастыря храма в честь образа святителя Николая Чудотворца, именуемого «Тульским» (храм Николы Тульского). При осмотре возрождаемой церкви пояснения Его Святейшеству давали глава Республики Татарстан Р. Минниханов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия И. Гущин.

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